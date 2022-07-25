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花蓮多項公共工程延宕 議員批縣府只忙著辦活動

中央社／ 花蓮縣25日電

花蓮先期轉運站、特搜中心、東大門環保餐具清洗中心等數項工程延宕，花蓮縣多名議員今天批縣府忙於辦活動、跑婚喪喜慶，卻拿疫情當藉口以致建設緩慢，有負縣民殷殷期盼。

花蓮縣議會今天召開臨時會，由審計室主任林慶文報告110年度花蓮縣總決算審核，年度歲出預算實現率達8成，部分計畫執行落後，應加以改善，以提升管理及施政績效。

林慶文表示，花蓮縣第二期（105-108年）綜合發展實施方案，由花東基金補助32億9238萬餘元，截至110年底止執行24億4561萬餘元，預算執行率74.28%，還有14項未結案；花東基金補助計畫未妥適評估執行時程，前置作業過程耗時，工程履約爭議，經費核銷結案作業延遲。

民進黨縣議員莊枝財表示，花蓮縣府多項建設工程都延宕，包括先期轉運站、香榭大道、新建圖書館、消防局特搜中心、東大門環保餐具清洗中心等；這4年來，只看到縣長徐榛蔚忙於辦活動、跑婚喪喜慶，建設一事無成。

莊枝財指出，每一項重大工程都一延再延，被審計室提出檢討，各主責的局處都拿土地取得問題、缺材料、缺工、疫情作為理由，全台只有花蓮有此問題嗎？

民進黨縣議員張美慧表示，前瞻計畫累計執行率都超過期限，工程延宕縣府千篇一律都歸咎於廠商問題，廠商立場是能如期完工好請款，縣府可有要求或訴訟？對於縣府參加全國性評比，總是報喜不報憂，其實不良項目公布可以一起督促改善。

無黨籍縣議員楊華美說，今天議會開會，縣府3首長（縣長、副縣長、秘書長）都未出席，顯示不重視議員的監督；縣府每天忙於大小活動，對於議員的建議案要看「大小」，照顧人民福祉是公務員和民代天職，但許多公務人員有「不得不」的壓力，卻是為什麼？縣府官員麻痺無感，但人民卻很有感。

花蓮 疫情 民進黨

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