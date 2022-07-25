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讓台東海產更新鮮！長濱漁港西碼頭新港漁會加工廠啟用

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
新港區漁會水產品加工廠今天啟用，漁獲處理將更新鮮更有效率。圖／台東縣政府提供
新港區漁會水產品加工廠今天啟用，漁獲處理將更新鮮更有效率。圖／台東縣政府提供

台東縣長濱漁港西碼頭，及新港區漁會水產品加工廠今天啟用，縣長饒慶鈴到埸剪綵指出，新港及長濱漁港漁產量占台東縣總產量超過7成，是東海岸主要漁獲生產基地，水產加工廠可保持魚獲鮮度、提高水產品附加價值，創造更高效益與利益。

新港漁港不僅是台東最大漁港，魚市場更是東部海域捕獲水產品的集散中心，為使東部海域捕獲的中大型漁獲，如鬼頭刀、旗魚、鮪魚及小型漁獲，能夠在產地即時處理，縣府協助用地取得、爭取投入約4800萬元，歷經2年建設終於完工啟用。

饒慶鈴表示，新港區漁會水產品加工廠成立改，包括清洗及真空包裝等生產線、急速冷凍等程序，都能夠幫助魚護在最快時間完成處理，更具有生產調節、自產自銷功能。未來營運上也將招募在地人力，創造就業機會，延續漁村的經濟命脈。

饒慶鈴說明，長濱漁港是台東僅次於新港漁港，漁獲產量第二大的漁港，除台東縣籍漁船，花蓮籍漁船筏也有進港補給停泊的需求，漁船筏泊位明顯供不應求，因此縣府積極進行長濱西碼頭建設。

她說，此次是長濱漁港自民國22年來，再度新建供漁船泊靠的防波堤碼頭，縣府協助爭取並投入約2700萬元經費，新設西碼頭長81公尺、水深3公尺，為當地增加超過20餘艘船席位、岸上新闢約0.4公頃腹地，另每年投入漁港疏浚也超過1500萬元，邁向港闊水深目標。

新港區漁會水產品加工廠今天啟用，漁獲處理將更新鮮更有效率。圖／台東縣政府提供
新港區漁會水產品加工廠今天啟用，漁獲處理將更新鮮更有效率。圖／台東縣政府提供
台東縣長濱漁港西碼頭今天啟用，縣長饒慶鈴（右四）到埸剪綵。圖／台東縣政府提供
台東縣長濱漁港西碼頭今天啟用，縣長饒慶鈴（右四）到埸剪綵。圖／台東縣政府提供

台東縣長 碼頭 饒慶鈴

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