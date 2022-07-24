慈濟培訓百名防災士 有助社區防災 慈善服務也派上用場

慈濟基金會把防災士培訓列為慈善工作重要一環，並與基隆市政府合作開辦培訓課程，23、24日在慈濟基隆靜思堂開課，報名者踴躍，分兩梯次辦理，共計培訓100名學員成為防災士新血，共同守護家園。

基隆市消防局長陳龍輝說，市府去年3月與慈濟簽訂合作備忘錄，在慈善關懷、防災教育、生態環保、公益人文四大面向共同合作。防災士以自助、共助為核心，強化災害第一時間的自我保護，感謝慈濟師兄師姐參與，目前全市已培育約400名防災士。

防災士培訓為期2日，學員須完成防救災資訊取得、急救技術（如CPR、AED）、包紮止血與固定技能、個人居家防護措施、避難收容開設及社區防災等課程，且需要通過學科及急救技術測驗才格。

培訓防災士平常可自主協助家庭、社區及工作場所推動防災活動，協助政府進行防災宣導與推廣等。一旦遇到災害發生，可經由防災士形成一股在地的自救能量，進行災情查通報、初期救助及避難疏散等災害應變措施，以有效降低災害傷亡及損失。

慈濟基金會鼓勵慈濟志工報名防災士培訓，一方面培養社區民眾、志工成為防災士，落實社區防災工作，提升全民防災意識外，也希望慈濟志工取得防災士資格後，能投入在地慈善服務，針對弱勢家庭、濟助個案、獨老個案等，提供居家防災服務，如延長線使用、老舊電線汰換、煮菜爐火注意等防災防火進行宣導。