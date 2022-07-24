誇張！露營客搶宜蘭情人灣海景第一排 帳篷包場佔步道

宜蘭南方澳情人灣是欣賞海景的熱門地點，竟有遊客把露營帳篷搭在堤岸步道，3頂帳加上天幕搶占「海景第一排」，網友貼網留言「第一次看到把整個路面擋起來搭帳露營，還有兩個人直接睡步道上」，行徑超誇張。東北角風管處得知到場稽查時人已離開，否則依法可開罰3萬元到500萬元。

網友痛批「無法無天」，宜蘭蘇澳鎮南安國中前方的堤岸人行步道是民眾欣賞海景及散步好地方，也是美麗情人灣海岸的一段。竟有誇張的露營遊客把帳篷搭在步道上，面對海景第一排，3頂帳占了整個堤防步道，清晨5點半被運動民眾見狀拍下來貼在臉書，同時還標註東北角「可以考慮來收費並積極管理一下」。

當時可能天氣熱，2名男子更直接躺在步道睡覺，底下網友留言「整條路都是他們家的嗎？要不要搭在蘇花改隧道口更刺激」；更有人網友怒批「誇張」、「太扯」、「自私」、「鄉親的日常被露營客免費包場」，有人諷刺「要不要畫格子露營收費？海景第一排肯定搶手」。

貼文的曾姓民眾表示，南方澳內埤情人灣堤案步道是在地人晨昏運動的好去處，近來由於疫情趨緩，適逢暑假許多遊客都來到這個地點賞海夜宿，在不要影響在地民眾生活日常作息下，都非常歡迎遊客到蘇澳旅遊放鬆，但是也希望尊重地方，不要隨意侵佔公有土地作為私人遊憩用途。