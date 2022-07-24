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首艘賞鯨船「海鯨號」歷經祝融 今浴火重生啟航

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
海鯨號行駛到外海後，成群花紋海豚浮上海面，讓遊客驚呼聲不斷。圖／豐濱鄉公所提供
海鯨號行駛到外海後，成群花紋海豚浮上海面，讓遊客驚呼聲不斷。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮縣豐濱鄉石梯坪漁港是賞鯨發源地，首艘賞鯨船「海鯨號」今年1月遭到祝融付之一炬，經過半年翻修，今天重新啟航。船長林國正交棒兒子林俊潔掌舵，出海後有海龜在海裡悠遊，花紋海豚躍出水面，吸引眾人拿起手機拍下紀念，鄉長江莉婷盼海鯨號重生能帶動地方觀光產業。

全台首艘賞鯨船「海鯨號」於1997年從石梯港出海，開始有其他業者效仿，讓賞鯨船成為東部的觀光特色。不過，今年1月17日清晨，海鯨號不明原因起火燒毀，令大眾錯愕。

林國正不因賞鯨船毀壞放棄，花錢重新翻修，今天邀請曾經幫助過他們的人登船。他說，這次啟航儀式告訴大家「海鯨號回來了」，還要將船長正式接棒給大兒子林俊潔。

海鯨號啟航出港後不久，就有海龜在海裡游動，二代船長林俊潔及解說員詳細講解石梯賞鯨歷史；行駛到外海後，成群花紋海豚浮上海面，讓遊客驚呼聲不斷，紛紛拿起手機紀錄鯨豚身影。

鄉長江莉婷說，當初海鯨號被燒毀，大家都相當難過跟不捨，也給船長許多支持與鼓勵，今天的啟航儀式非常順利，是好的開始，期望不管是觀光還是產業都能憑這股毅力，一起為豐濱鄉努力；也希望賞鯨號能帶動觀光產業，讓更多民眾來到豐濱鄉深入體驗山海文化。

她說，海鯨號目前除能賞鯨，還有夜釣、泛舟、船釣等多項活動，民眾均可至官網查詢及線上訂位，一起搭乘賞鯨船捕捉鯨豚身影，並透過友善賞鯨方式，認識海洋環境教育。

鄉公所表示，目前海鯨號除了賞鯨活動，還有夜釣、泛舟、船釣等多項活動供民眾選擇，民眾可前往海鯨號官網（https://bit.ly/3PwURx0）查看。

全台首艘賞鯨船「海鯨號」今年1月遭到祝融付之一炬，經過半年翻修，今天重新啟航。圖／豐濱鄉公所提供
全台首艘賞鯨船「海鯨號」今年1月遭到祝融付之一炬，經過半年翻修，今天重新啟航。圖／豐濱鄉公所提供
重新啟航的海鯨號吸引遊客搭乘，欣賞海上風光。圖／豐濱鄉公所提供
重新啟航的海鯨號吸引遊客搭乘，欣賞海上風光。圖／豐濱鄉公所提供

賞鯨 花蓮 海豚

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