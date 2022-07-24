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海景兒童主題樂園非憑空想像 謝國樑走訪構想發源地
國民黨基隆市長參選人謝國樑赴美參加立法領袖基金會（SLLF）年度大會，也去加州有設樂園的聖塔莫尼卡海灘（Santa Monica Beach）。他說，去年底提出海景兒童主題樂園政見，構想就是源自這裡。期盼未來當選市長，能導入具有商業概念的遊憩景點，讓基隆的觀光發展升級。
美國立法領袖基金會類似台灣全國縣市議長副議長聯誼會，是美國各州參眾兩院黨鞭組成的聯誼會。
謝國樑今天說，2014年他以立法委員身分獲頒艾森豪獎金時，與SLLF成員建立情誼。今年以台灣立法院前多數黨黨鞭身分受邀與會，希望能藉此行替基隆爭取更多和美國各州交流的機會。
謝國樑訪美行程第二站前往聖塔莫尼卡海灘，他說，美國西岸數十個海灘中，聖塔莫尼卡海灘是唯一有設置遊具作為樂園的海灘，每年吸引大批觀光客前往，提出「基隆海景遊樂園」政見就是源自於此。
謝國樑指出，基隆因為臨海，有非常棒的海洋景觀與地理條件可以運用，希望未來擔任市長後，能打造一個適合孩子或是其他市民、觀光客，可以遊玩、欣賞的海岸景點，並導入消費模式，讓遊客能夠在基隆停留及消費，提升基隆在地觀光收益。
謝國樑認為，海洋是基隆最大的特色，基隆近年持續發展觀光，除了基隆廟口，有越來越多景點吸引觀光客。基隆擁有的條件不輸給日本橫濱、德國漢堡等國際大港，未來若擔任基隆市長，期望可以在潮境公園或外木山海岸場域，打造全台灣第一座海景兒童樂園，讓基隆更好。
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