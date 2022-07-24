花蓮鳳林慢城廣場煥新 友善自行車友騎遊客家庄

全台第一個獲得國際慢城認證的花蓮鳳林鎮，吸引許多民眾騎自行車遊覽，這次慢城廣場設施升級，除了方便自行車友乾濕分離淋浴空間，彩繪列車由知名設計師李明道重新打造，畫上可愛的國際慢城小鎮蝸牛圖騰，在7月30日現場將舉辦市集活動，邀遊客騎遊趣。

花東縱谷素有「自行車天堂」的美譽，交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處打造鳳林慢城廣場，設置全新自行車友善服務設施，大空間可將愛車牽進去，不用擔心離開視線。

縱管處長郭振陵表示，在花東縱谷鳳林小鎮打造全新自行車友善設施，建築外觀以紅磚屋搭配窯燒拼花磚，具有客家特色，內部設置親子哺乳間外，還有2間淋浴間，方便單車騎士盥洗休憩。

縱管處將於30日在廣場舉辦慢城市集，集結花東縱谷特色店家，提供輕食點心、在地風味美食、小農特產與文創手工藝品。另下午3時到5時還安排小鎮音樂會，以「現代音樂元素」、「部落元素」、「客家元素」呈現鳳林鎮及花東縱谷族群的多元特色，增添文藝氣息。

活動當天安排3場小鎮騎遊巡禮活動，分別是10點半、下午1點40分及3點，由在地文化工作者以最輕鬆的自行車導覽方式，介紹鳳林特殊文化建築，報名費用100元，參加即贈200元園遊券，搭乘「303台灣好行─縱谷花蓮線」遊客報名騎遊者，憑搭乘票根可多贈100元，可在官網線上報名。