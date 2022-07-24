盼留住人才 花蓮夫妻成立羽球選手培育新基地

花蓮一對夫妻李建緯、張心怡與一群熱愛羽球的人士，因為在地缺乏專業場地及資源，決定創立「羽動洄瀾」，承租花蓮港務分公司閒置的大禮堂。花費近400萬元改建成羽球場館，開放時間早上7點到晚上11點，在選手訓練之餘，也開放民眾借用，希望留住更多羽球人才。

花蓮港務分公司近年活化港區資產，對外招租閒置空間，其中「羽動洄瀾」看上室內面積約230多坪的大禮堂，在花蓮縣政府青年發展中心支持下，於今年1月完成簽約，創立「羽動洄瀾運動學校」，租期為5年。

「羽動洄瀾運動學校」今天正式開幕，立法委員傅崐萁、縣府青發中心執行長明良臻、縣議員張美慧、吳東昇、林宗昆、楊華美，以及參與羽球訓練的家長與孩子均到場參與，經過剪綵與開球儀式，許多小朋友拿起球拍開心打球。

「羽動洄瀾」負責人張心怡指出，由於縣內羽球場地及資源不足，在地選手或教練都會到外地發展，為了留住人才，決定創造新環境，幫助選手在家鄉訓練，也實現自己想蓋羽球館的夢想。

「雖然不是100分，但也有70分」，張心怡說，目前團隊有4名羽球教練，培育約20名年齡在6歲至12歲之間的小選手，希望解決選手訓練場地的問題後，能招聘更多在地教練，訓練更多羽球好手。同時，會舉辦育樂營，讓其他小朋友體驗，或開放一般民眾、羽球俱樂部等團體借用。