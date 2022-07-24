擺脫龜裂、濕滑之苦 基隆市立網球場及附設籃球場啟用

基隆市立網球場及附設籃球場鋪面，過去有易龜裂、生苔、濕滑等問題，市府發包改善工程完工。基隆市長林右昌今早主持新球場啟用儀式，今年F ILA盃青少年網球錦標賽今天也在全新球場開打。

位在安和一街安樂國宅3期社區的市立網球場，因為受到地下水及多雨天候影響，球場鋪面易產生龜裂膨拱現象。市府在立委蔡適應協助下，爭取中央補助1200多萬元，並在議會支持下編列300多萬元經費，共計投入1561萬多元，發包網球場及附設籃球場鋪面改善工程。

林右昌及蔡適應等人今早出席市立網球場啟用儀式，林右昌說，整修工程不僅解決場地易生苔、濕滑等問題，周邊廁所的通風及照明也大幅改善。市府日後會加強管理維護，也希望民眾共同愛惜。

基市府教育處長杜國正表示，這項工程除解決網球場鋪面龜裂問題，籃球場鋪面已更新為瀝青鋪面，減少龜裂，並增加球場彈性。

杜國正說，瀝青鋪面透水性較佳，降雨後易可迅速排水，恢復使用，減少青苔產生。打籃球較易產生碰撞的三分線及禁區內，塗布摩擦係數較高的壓克力漆，讓民眾打球更加安全及舒適。