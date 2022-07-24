預防下「磁磚雨」 基隆標檢局提醒注意品質及施工

標準檢驗局基隆分局表示，外裝壁磚已列屬應施強制性檢驗商品，施工時須正確施作，確保外裝壁磚品質，避免引發剝落造成「瓷磚雨」，危害人車安全及財產損失。

基隆市成功國宅外牆磁磚去年曾發生大面積脫落，崩裂的磁磚就像下雨一樣，嘩啦啦地往下掉落，一名剛停好機車的婦人被零星掉落的磁磚砸中，還好有戴安全帽，並在大規模掉落前進入騎樓。

標檢局基隆分局表示，外裝壁磚已列屬應施強制性檢驗商品，消費者應要求建築設計與工程業者，選購及使用外裝壁磚商品時，應採購貼附或標示有「商品檢驗標識」的產品。施工時須依廠商提供的說明與方法正確施作，確保外裝壁磚有效安裝與貼附。

基隆分局呼籲廠商落實商品安全性與標示正確性，維護消費者權益。民眾對所購買的商品也要多一些瞭解，在使用時就有多一分安全保障。

標準檢驗局建置的商品安全資訊網（http://safety.bsmi.gov.tw），有提供外裝壁磚等商品相關資訊，消費者可上網查詢或撥打免付費電話0800-007123洽詢。