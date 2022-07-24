預防下「磁磚雨」 基隆標檢局提醒注意品質及施工
標準檢驗局基隆分局表示，外裝壁磚已列屬應施強制性檢驗商品，施工時須正確施作，確保外裝壁磚品質，避免引發剝落造成「瓷磚雨」，危害人車安全及財產損失。
基隆市成功國宅外牆磁磚去年曾發生大面積脫落，崩裂的磁磚就像下雨一樣，嘩啦啦地往下掉落，一名剛停好機車的婦人被零星掉落的磁磚砸中，還好有戴安全帽，並在大規模掉落前進入騎樓。
標檢局基隆分局表示，外裝壁磚已列屬應施強制性檢驗商品，消費者應要求建築設計與工程業者，選購及使用外裝壁磚商品時，應採購貼附或標示有「商品檢驗標識」的產品。施工時須依廠商提供的說明與方法正確施作，確保外裝壁磚有效安裝與貼附。
基隆分局呼籲廠商落實商品安全性與標示正確性，維護消費者權益。民眾對所購買的商品也要多一些瞭解，在使用時就有多一分安全保障。
標準檢驗局建置的商品安全資訊網（http://safety.bsmi.gov.tw），有提供外裝壁磚等商品相關資訊，消費者可上網查詢或撥打免付費電話0800-007123洽詢。
建築法第77條規定，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全。成功國宅的外牆多次發生磁磚掉落意外，市府曾對成功國宅社區管委會開罰並限期改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言