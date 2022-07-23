基隆警局長張樹德昨上任 今視察基金公路假日塞車改善

基隆市警局長張樹德昨天新上任，安樂區基金二、三路是通往金山、萬里北海岸重要道路，每逢假日該路段常有車流壅塞回堵情形，張樹德今天立即前往視察，指示易塞車路段需要特別加強疏導，減少塞車情況。

基金公路海逢周六日或連假都大塞車，當地民眾和遊客怨聲載道，基隆市警察局今年228連假首次試辦彈性調撥車道，試辦成效良好，後來在清明節及端午節連假也都辦理彈性調撥車道勤務，成果顯著，有效疏導大武崙地區每逢連假交通壅塞的情況。

張樹德甫上任後，為迅速了解實際交通狀況及落實市長林右昌重視的基金路段假日車流疏導措施，今天馬上到第四分局大武崙派出所聽取交通簡報及實地勘查轄區地形、路況。張樹德實地視察後，指示幹部務必重視轄區交通狀況，尤其易塞車路段更是需要特別加強疏導，以維護轄區交通順暢、降低交通事故發生，確保民眾行車安全。