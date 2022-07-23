台東酷熱旅遊旺季 蘭嶼、綠島用電創紀錄

台東連日36以上高溫，用電量也跟著飆升，其中離島的蘭嶼、綠島更創下建廠以來最高用電量。由於兩島電廠柴油發電機組正處汰換更新工程，避免用電超出負荷導致跳電發生，台電台東區處呼籲民眾能有效節電。

台電台東區處表示，蘭嶼發電廠昨天發電量達4966KW／千瓦，創下1982年建廠以來最高發電量紀錄。而綠島用電也不惶多讓，7月16日電廠出現5739KW／千瓦發電量，也創下綠島電廠1983年建廠最高發電量。

適逢暑假旅遊旺季，許多民眾到台東旅遊，離島蘭嶼、綠島假日班機及客輪幾乎班班客滿，島上人數增加，使用電量也隨之增加，加上連日來台東高溫不斷，大家猛開冷氣的情況下，兩離島電廠發電量更是瞬間暴增，分別創下紀錄。

雖然蘭嶼及綠島電廠目前都已設置儲能系統，因應突發狀況外，維持穩定供電，但目前兩發電廠柴油發電機組正進行汰換更新工程，面對發電量不斷增加的情況下，對於其他發電機組運作負擔相當大，可能也會隨時故障。

台電台東區處表示，蘭嶼和綠島發電廠分別有6部超級柴油發電機組，但由於部分發電機組老舊，目前蘭嶼電廠3號與4號發電機組及綠島發電廠3號與4號發電機組都在汰換更新工程，並將分別於112年及113年陸續加入系統。