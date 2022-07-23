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蘭嶼、綠島遊客爆滿 用電量創新高

中央社／ 台東縣23日電
準備搭船到綠島的旅客。聯合報系資料照／記者卜敏正攝影
準備搭船到綠島的旅客。聯合報系資料照／記者卜敏正攝影

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，台灣電力公司台東區營業處今天表示，蘭嶼綠島近日遊客爆滿，2島用電量，這2天均創下電廠建廠以來最高發電量紀錄。

台東營業處今天發布新聞指出，22、23日來往蘭嶼、綠島地區航班，班班客滿，據統計資料，蘭嶼地區這2天登島人數均超過1600名以上，昨晚最高發電量4966KW，是建廠以來最高發電量。蘭嶼今天將維持昨天用電量。

在綠島地區，台東營業處表示，7月16日登島遊客約3079名以上，綠島出現5739KW的最高發電量；估算22日及23日在島遊客均逾4000名，比16日人數多，預估今天發電量達5800KW，將再創新高。

台東營業處指出，蘭嶼、綠島地區為獨立供電系統，只能依靠在地柴油機組發電廠維持供電。為穩定蘭嶼、綠島發電廠供電，除常駐電廠人員積極進行日常維修，確保運轉安全，維持適當備用容量，因應突發狀況外，更調派大修人力進駐，確保機組臨時故障時，能盡速修復，維持發電容量的餘裕。

台東營業處表示，在離島地區使用冷氣時，溫度設定在攝氏28度，並搭配電風扇，可維持舒適環境，也可有效節電，期待大家共同為節能減碳、穩定供電，盡一份心力。

因應蘭嶼、綠島地區用電大幅成長，台東營業處指出，6月17日啟用的儲能系統已正常運作，穩定供電品質外，現正進行蘭嶼發電廠防音貨櫃型緊供機組建置、三號與四號發電機組汰換更新工程、綠島發電廠三號與四號發電機組汰換更新工程，將於民國112年中及113年陸續加入系統。

台東營業處表示，新機組均採用最新式柴油發電機，並搭配環保設備，以提高供電能力及降低排氣污染量。

蘭嶼 綠島 台東

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