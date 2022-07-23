宜蘭今600例確診添3死 8/1起增254處禁菸區域
宜蘭縣今天新增600例確診個案，教職員生有23人；死亡個案為均有慢性病史的2男、1女，1人未接種疫苗、1人打過1劑、1人施打3劑，7月14至15日確診後病逝。宜蘭縣第1劑疫苗涵蓋率88.4%、第2劑82.2%、第3劑69.6%。
縣府衛生局表示，吸菸者手指、可能受汙染的菸品會與嘴唇接觸，使他們更容易感染新冠肺炎；民眾相揪邊抽菸、邊聊天，沒保持社交距離或有共用菸品的行為，也可能增加傳染風險。
宜蘭縣政府將於8月1日起公告「連鎖便利商店及咖啡店之騎樓及庇廊」為全面禁止吸菸（含電子煙）場域；新增禁菸區域共254處，包含統一超商、全家便利商店、來來超商（OK）、萊爾富等4家連鎖便利商店，另有悠遊生活事業（星巴克）、美食達人（85度Ｃ）、路易莎職人咖啡（路易莎咖啡）、壹卡夫（壹咖啡）4家連鎖咖啡店。
縣府表示，民眾若在這些場域吸菸，依菸害防制法可處2000元至1萬元罰鍰，違規吸食電子煙者則依宜蘭縣電子煙危害防制自治條例規定，處2000元至1萬元罰鍰，籲請鄉親共同朝「無菸清新‧宜蘭好生活」目標邁進。
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