快訊

無慢性病曾打莫德納…體育署職員突倒地身亡 死因出爐

花蓮連日高溫 知卡宣綠森林親水公園湧戲水人潮

中央社／ 花蓮縣23日電
花蓮知卡宣綠森林親水公園戲水區域。報系資料照
花蓮知卡宣綠森林親水公園戲水區域。報系資料照

花蓮連續3天氣溫突破攝氏40度，花蓮知卡宣綠森林親水公園上午湧入近2000名遊客入園消暑，家長們自備帳篷、遮陽傘及扇子等防曬用品，縣府也準備室內體驗活動，避開豔陽。

花蓮知卡宣綠森林親水公園暑期限定戲水設施，有滑水道、造浪池等大型水上遊樂設施。花蓮縣政府農業處長陳淑雯今天接受中央社記者採訪指出，暑假期間平日入園人數約2000人、假日最多可超過4000人。

陳淑雯指出，花蓮連日創高溫，確實有感受到入園人數增多，除了游泳圈等戲水裝備，防曬裝備也不能少，園區內樹蔭多，有足夠的遮陽處，很多遊客入園就待一整天，也會自備帳篷休息，睡飽後繼續玩。

陳淑雯指出，縣府獲中央經費補助增設5處共融遊樂設施，將園區部分倉庫改建，提供音樂世界、體能區、種子圖書館等場館，暑假期間安排超過30場免費體驗活動。

來自台北的王姓遊客帶著兒子來戲水，他分享，去年也有來過，聽說今年有新增設施特別再訪，孩子玩得開心，家長也放心，且收費合理，非常適合帶孩子來放電。

知卡宣綠森林親水公園每天上午9時至下午5時開放，中午12時至下午1時30分戲水區休息，每週一固定休園。今年首度對外收費，一般遊客入園門票新台幣50元，免費入園資格包含花蓮縣民、12歲以下或身高不滿150公分、65歲以上長者及持有低收入戶、身心障礙證明者及陪同者。

花蓮 防曬 圖書館

延伸閱讀

影／麗寶樂園湧萬人戲水 業者估人潮將創近期新高

涼唷！來台南市議會免費戲水 還有水舞秀藝人表演

花蓮28歲癌末病患辦生前告別式 向親友好好道別

花蓮熱爆！19歲男子打赤膊戲水中暑 鳳林警消協助就醫

相關新聞

電扶梯靠右站？ 台鐵基隆站公告左右平均站立

台北捷運電扶梯一直有「站右邊、走左邊」的積習，多數人都會站在電扶梯右側，留下左側空間讓趕時間的人通行。不過，台鐵基隆火車...

宜蘭今600例確診添3死 8/1起增254處禁菸區域

宜蘭縣今天新增600例確診個案，教職員生有23人；死亡個案為均有慢性病史的2男、1女，1人未接種疫苗、1人打過1劑、1人...

宜蘭寄養家庭不到30戶 縣府急招募新血守護兒童

宜蘭縣政府委託宜蘭家扶中心寄養安置迄今邁入第33年，然而照顧者年老化、體力不如以往，目前合格的寄養家庭剩不到30戶。為避...

台東林區管理處推「夜探知本」 帶遊客夜遊森林遊樂區

台東林區管理處7月29日起，連續7周的周五、六兩日晚間，推出「夜探知本」的森林夜觀活動，帶大家探訪豐富自然的森林生態、仰...

捷運積習電扶梯靠右站 台鐵基隆站公告左右平均站立

台北捷運電扶梯一直有「站右邊、走左邊」的積習，多數人都會站在電扶梯右側，留下左側空間讓趕時間的人走路通行。不過，台鐵基隆...

潘孟安八年任滿何去何從？ 瑪法達預言這樣說

屏東縣長潘孟安兩屆八年任滿，下一步去哪裡？星座專家瑪法達今天預言，下半年有高升的機會，尤其是11月之後更上層樓的機會更大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。