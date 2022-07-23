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宜蘭寄養家庭不到30戶 縣府急招募新血守護兒童

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府今天在宜蘭家扶中心舉辦「愛作夥」寄養家庭招募活動，邀請有愛大眾加入兒童保護行列。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府今天在宜蘭家扶中心舉辦「愛作夥」寄養家庭招募活動，邀請有愛大眾加入兒童保護行列。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣政府委託宜蘭家扶中心寄養安置迄今邁入第33年，然而照顧者年老化、體力不如以往，目前合格的寄養家庭剩不到30戶。為避免因寄養家庭不足而將孩子送到安置機構，縣府今天在宜蘭家扶中心舉辦「愛作夥」寄養家庭招募活動，邀請有愛大眾加入兒童保護行列。

社會處長林蒼蔡指出，若孩子受虐無法在家生活或家庭發生重大變故，縣府會將他們優先安排與其親屬一同生活，其次是能給予關愛、有家感覺的寄養家庭，不得已才會送到安置機構。

寄養爸爸林福來提及初衷，因3個兒子長大成人，夫妻倆有時間、家裡有空間，也開心能與孩子彼此陪伴。2010年加入寄養家庭行列，不論是受家暴兒童、毒寶寶等狀況來者不拒，迄今照顧9名孩子，其中陪伴最久達5年半。

林福來認為這些孩子是來報恩，年紀小至剛出生、大則有國中生，不同年齡層讓夫妻倆在寄養安置過程有各種學習，也因為投入感情真誠陪伴，分開時還是會難過不捨。

縣府表示，寄養家庭年老化、需被安置孩子年幼化且越來越多，有些照顧者與被照顧者的年紀差距拉大，像是寄養爸媽變成寄養爺奶，他們的體力負荷更成考量因素之一。此外，寄養家庭也得提升內外在能力，以因應多元的照顧需求。

中央鬆綁寄養家庭的規定，未有年齡上限，增加有經驗寄養家庭續留的可能性。然而，宜蘭縣合格的寄養家庭目前不到30戶，縣府今天舉辦「愛作夥」寄養家庭招募活動，寄養招募大使的縣長林姿妙因身體不適，由社會處長林蒼蔡代為邀請鄉親，加入「打開家門讓愛住進來─加入寄養行列」。

寄養家庭參與條件為25歲以上、教育程度國中以上、有穩定收入可維持家庭生活、住所安全整潔有足夠活動空間，品性端正、健康狀況良好，相處和諧，而且願意協助兒少接受療育、學習相關專業知能，意者請洽宜蘭家扶中心（03-9322591）。

寄養爸爸林福與妻子2010年加入寄養家庭行列，不論是受家暴兒童、毒寶寶等來者不拒，迄今照顧9名孩子，其中陪伴最久達5年半。記者林佳彣／攝影
寄養爸爸林福與妻子2010年加入寄養家庭行列，不論是受家暴兒童、毒寶寶等來者不拒，迄今照顧9名孩子，其中陪伴最久達5年半。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府今天在宜蘭家扶中心舉辦「愛作夥」寄養家庭招募活動，寄養招募大使的縣長林姿妙因身體不適，由社會處長林蒼蔡（米背心者）代為邀請鄉親加入寄養行列。圖／宜蘭縣政府社會處提供
宜蘭縣政府今天在宜蘭家扶中心舉辦「愛作夥」寄養家庭招募活動，寄養招募大使的縣長林姿妙因身體不適，由社會處長林蒼蔡（米背心者）代為邀請鄉親加入寄養行列。圖／宜蘭縣政府社會處提供

寄養家庭 宜蘭 家扶中心

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