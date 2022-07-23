台東林區管理處推「夜探知本」 帶遊客夜遊森林遊樂區

台東林區管理處7月29日起，連續7周的周五、六兩日晚間，推出「夜探知本」的森林夜觀活動，帶大家探訪豐富自然的森林生態、仰望仲夏璀璨星空。

台東林區管理處表示，活動期間自7月29日起至9月10日間每周五、六兩日，每晚2梯次共計4隊；為提升夜觀體驗品質，採總量管制及小隊伍行進，每隊以20人為限，每1梯次遊程約1.5小時。

活動期間將由專業解說導覽老師帶領，在夜裡藉由專注感官感受夜行性野生動物、兩棲爬蟲及昆蟲的生態世界，若天候許可，還能在園區裡觀賞星空。

台東林區管理處表示，「夜探知本」活動採線上預約報名，民眾可多加利用台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/ ）或電洽089-510961分機10或20洽詢。