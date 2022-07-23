花蓮28歲癌末病患辦生前告別式 向親友好好道別

中央社／ 花蓮縣22日電

花蓮28歲癌末患者陳雅君為了不留遺憾，透過醫院安寧團隊協助舉辦「生前告別式」，與親朋好友團聚、互相道別，她貼心準備「未來遺物」分送給親友，希望能留下美好記憶。

陳雅君23歲發現罹患腸癌，5年多來歷經化療、電療、標靶及跨院治療，最終仍無法阻止癌細胞擴散，在得知藥物治療已有限且產生抗藥性，她決定辦一場生前告別式，與先生一起準備影片、未來遺物，送給前來參與的親友。

陳雅君說，人生最大的遺憾就是後悔，她已努力奮戰到最後，「我沒辦法叫癌細胞消失，但我希望可以跟我愛的人好好說再見」，在告別式上與親友們回憶過去，雖然充滿不捨，但能聽到大家對她的肯定與祝福，已是最美好的禮物。

陳雅君特別感謝先生的支持與陪伴，她說，2人相識、相戀到結婚不過1年時間，在一起時先生知道她正在與病魔對抗，仍不離不棄，陪伴她完成願望清單，還選在今年6月底交往週年結婚。

她也感謝門諾醫護團隊的用心照顧，讓她在人生最後階段，完成翱翔天際的願望，搭乘輕航機在天空俯瞰家鄉。

陳雅君鼓勵病友們，千萬不要輕易放棄，膽怯、會哭都是正常的，哭過了把眼淚擦乾就好，不管如何都要抱著正向、樂觀的心向前。

門諾醫院癌症中心主任、安寧療護團隊主治醫師林斈府表示，當急性醫療介入已不符合治療期待，反而增加對病人的傷害時，安寧療護可銜接緩解病人生理不適，及病人、家屬的心理及靈性需求，團隊會盡力協助病友完成心願，達到生死兩無憾的圓滿結局。

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