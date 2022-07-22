花蓮教師甄選爭議 地理科公告正取遭檢舉違規撤消資格

花蓮縣政府辦理國小教師聯合甄選，國中地理科錄取名單出現爭議，原本正取的王姓考生遭檢舉複試時遲到，依規定應棄權卻仍參與複試並錄取，委員會緊急開會撤銷王的錄取資格，由徐姓考生遞補。王姓考生表示她當天早就到場，完全沒聽到考場人員唱名，是試務人員疏失。縣府表示為維護甄選正確性與公平性，作成撤銷決定，對於造成考生困擾，後續會全面檢討，加強試務人員講習訓練。

花蓮縣111年度國中教師甄選有30個教師缺額，本月14日統一在國風國中複試，應考114人，有113人到考，1人缺考。其中偏遠地區國中地理科教師僅1個名額，有5人爭取，競爭相當激烈。

20日公告錄取名單，地理科正取的王姓考生遭檢舉，複試時遲到違反簡章規定，工作人員卻讓她上台試教還錄取。教育處昨天緊急召開教師聯合甄選委員會，調閱當天影像後撤銷王錄取資格，改公告徐姓考生錄取。

各類科正取人員今天在吉安國小辦理第一次分發作業，王姓考生家長到場抗議。王姓考生喊冤否認遲到，表示當天她上午不到8時就進入休息室等待，過程中完全沒有聽到任何人喊她名字，9時報到才知道過了抽題時間，認為是考場人員疏忽，讓她在教室空等。

教育處代理處長翁書敏說，相關複試注意事項都會公告在聯合甄選網站並張貼在試場。根據規定，應試者應在規定時間內攜帶准考證與身分證件至報到區報到，考前半小時由工作人員引導進入準備室抽籤，考前3分鐘進入預備區就坐，規定時間唱名3次未到視同棄權。