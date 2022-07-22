基隆館吃美食拿好康高雄旅展搶商機 傳遞多元旅遊攻略

「2022高雄旅行公會旅展」今天起一連4天，基隆市政府連續3年南下高雄參展，今年邀請在地借問站、創生商圈及特色伴手禮店家共同組成「基隆館」推廣基隆特色，並推出旅展限定優惠活動，推廣基隆24小時旅遊攻略。

基隆市政府觀銷處長曾姿雯在開幕後，在基隆館與男星惟毅推廣基隆特色店家，與現場民眾熱烈互動，以開箱「寶物」方式介紹基隆在地創生商圈及優質店家商品，將品牌小故事分享給現場民眾。

有以手作醬料聞名的「心干寶貝」的海味香蒜醬」、「找到幸福咖啡店」的米餅乾、「阿里棒棒」以飛魚卵製成的啵啵肉乾、「舫舫工作室」以正濱漁港色彩屋為藍圖的瓷盤、基隆在地皮革設計師「凡人與路」的手工皮革涼鞋、「基隆三寶」馬露醬、紙包醋、馬記香油等，都是熱愛基隆的業者以在地特色為出發點研發出來的商品。

開幕活動的尾聲，國立海洋科技博物館吉祥物北火熊也現身與民眾互動，使基隆館人潮絡繹不絕。觀銷處祭出多重好康活動，只要按讚基隆旅遊網粉絲專頁，並拍照打卡即可獲得基隆「飛鳶」造型迴紋針，數量有限，送完為止。

全館消費滿500元即可參加抽獎，獎項包含海科館門票、小卷醬、手工火山石手鍊及客製化帆布袋等店家商品，超值划算，另外也於每日安排多場舞台活動，只要參加舞台活動有獎徵答，就有機會將多項免費好禮。