基隆館吃美食拿好康高雄旅展搶商機 傳遞多元旅遊攻略
「2022高雄旅行公會旅展」今天起一連4天，基隆市政府連續3年南下高雄參展，今年邀請在地借問站、創生商圈及特色伴手禮店家共同組成「基隆館」推廣基隆特色，並推出旅展限定優惠活動，推廣基隆24小時旅遊攻略。
基隆市政府觀銷處長曾姿雯在開幕後，在基隆館與男星惟毅推廣基隆特色店家，與現場民眾熱烈互動，以開箱「寶物」方式介紹基隆在地創生商圈及優質店家商品，將品牌小故事分享給現場民眾。
有以手作醬料聞名的「心干寶貝」的海味香蒜醬」、「找到幸福咖啡店」的米餅乾、「阿里棒棒」以飛魚卵製成的啵啵肉乾、「舫舫工作室」以正濱漁港色彩屋為藍圖的瓷盤、基隆在地皮革設計師「凡人與路」的手工皮革涼鞋、「基隆三寶」馬露醬、紙包醋、馬記香油等，都是熱愛基隆的業者以在地特色為出發點研發出來的商品。
開幕活動的尾聲，國立海洋科技博物館吉祥物北火熊也現身與民眾互動，使基隆館人潮絡繹不絕。觀銷處祭出多重好康活動，只要按讚基隆旅遊網粉絲專頁，並拍照打卡即可獲得基隆「飛鳶」造型迴紋針，數量有限，送完為止。
全館消費滿500元即可參加抽獎，獎項包含海科館門票、小卷醬、手工火山石手鍊及客製化帆布袋等店家商品，超值划算，另外也於每日安排多場舞台活動，只要參加舞台活動有獎徵答，就有機會將多項免費好禮。
曾姿雯說，基隆連續3年帶領在地店家南下高雄參展，透過業者的推廣及舞台活動介紹，讓許多南部朋友對基隆有深刻的了解，今年將展館以郵輪入港的意象，搭配基隆日夜特有的美食及旅遊元素，把觀光、文化與在地產業包裝行銷，讓南部民眾感受到基隆的多元風貌，攤位編號S特8，吃喝玩樂一次滿足。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言