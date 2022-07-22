捷運積習電扶梯靠右站 台鐵基隆站公告左右平均站立

台北捷運電扶梯一直有「站右邊、走左邊」的積習，多數人都會站在電扶梯右側，留下左側空間讓趕時間的人走路通行。不過，台鐵基隆火車站近日在電扶梯貼出告示牌，寫著「不需要靠右站立，請左、右平均站立」，引發通勤民眾討論。

有通勤民眾發現，基隆火車上下站的電扶梯最近貼了一個告示牌，寫著「不需要靠右站立，請左、右平均站立」，並提醒站穩踏階、緊握扶手，禁止奔走，趕時間請走樓梯；年長者、行動不便者、娃娃車或攜帶大件行李者（含自行車或是批貨商），請改搭升降電梯。

台鐵人員說明，基隆站的電扶梯維修時發現，偏單邊滾輪磨耗快，可能與乘客習慣站在電扶梯上時會靠右站有關，如果可以平均左、右站立，有助於壽命延長，不易單邊損壞，因此提醒民眾不需特別靠右站，但最重要的是要搭乘時要站穩踏階、握好扶手。

基隆站人員指出，觀察每天搭電扶梯習慣，民眾多半還是會靠右站立，把左側讓出來給趕時間的人快速通過，提醒民眾如果趕時間，可以走旁邊的階梯會比搭電扶梯快。

台北、新北捷運電扶梯一直有一個「站右邊、走左邊」的潛規則，多數人都會站在手扶梯右側，留下左側空間讓趕時間的人走路通行。