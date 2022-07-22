基隆社區闔家歡健檢22年首喊停 今年因疫情取消

基隆市政府每年都會提供社區闔家歡健康篩檢服務，雖然新冠肺炎疫情趨緩，但衛生局考量仍有變異株出現，疫情仍屬多變階段，因篩檢過程多為近距離接觸，為避免傳染風險，決定取消今年度篩檢服務。

「基隆市社區闔家歡健康篩檢」是基隆市政府提供婦女、身心障礙者、老人及一般市民的健康篩檢服務， 凡設籍基隆年滿30歲以上市民皆可參加，不同年齡層有不同的檢查項目，完全免費，實施多年廣受好評，是相當重要的一項健康篩檢服務。

篩檢內容包括癌症篩檢如口腔癌、子宮頸癌、婦女乳癌、大腸直腸癌、肝癌等慢性病，還有高血壓、高血脂、糖尿病、腎臟病、代謝症候群、胸部X光等，十分實用。

闔家歡健檢是衛生局於民國88年首創的整合性篩檢服務，起初先辦理社區到點健檢，後來也和各主要醫院合作，整合基隆的醫療資源，深入社區服務，透過免費健檢活動，希望藉此及早發現慢性病、癌症的高危險族群。

衛生局說，近2年新冠疫情衝擊及傳播性，根據中央流行疫情指揮中心的公布，目前變異株BA.4與BA.5甚至在歐美也有BA.2的出現，突顯疫情仍屬多變階段；以BA.5的傳播性為例，又高於Omicron 1.5倍，有鑒於此，考量社區闔家歡篩檢過程中，多為近距離接觸，為避免傳染風險，決定取消今年度篩檢服務。

衛生局表示，民眾仍可就近至社區健保合約醫療院所，接受免費成人健康檢查。成人健康檢查包括問卷（疾病史、家族史、服藥史、健康行為、憂鬱檢測等）、一般理學檢查、身高、體重、 血壓、身體質量指數(BMI)、腰圍、尿液檢查、血液生化檢查等項目，只要年滿55歲以上原住民及65歲以上民眾每年可接受1次檢查，40歲至64歲民眾每3年可接受1次檢查。