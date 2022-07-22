快訊

分科測驗考生大畫漫畫「探險活寶大戰哥吉拉」」 還有人畫表情符號都扣1級分

館長直播罵吳宗憲「你什麼洨」法院判確定要賠80萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆社區闔家歡健檢22年首喊停 今年因疫情取消

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
衛生局表示，基隆社區闔家歡健檢今年因疫情決定取消。記者游明煌／攝影
衛生局表示，基隆社區闔家歡健檢今年因疫情決定取消。記者游明煌／攝影

基隆市政府每年都會提供社區闔家歡健康篩檢服務，雖然新冠肺炎疫情趨緩，但衛生局考量仍有變異株出現，疫情仍屬多變階段，因篩檢過程多為近距離接觸，為避免傳染風險，決定取消今年度篩檢服務。

「基隆市社區闔家歡健康篩檢」是基隆市政府提供婦女、身心障礙者、老人及一般市民的健康篩檢服務， 凡設籍基隆年滿30歲以上市民皆可參加，不同年齡層有不同的檢查項目，完全免費，實施多年廣受好評，是相當重要的一項健康篩檢服務。

篩檢內容包括癌症篩檢如口腔癌、子宮頸癌、婦女乳癌、大腸直腸癌、肝癌等慢性病，還有高血壓、高血脂、糖尿病、腎臟病、代謝症候群、胸部X光等，十分實用。

闔家歡健檢是衛生局於民國88年首創的整合性篩檢服務，起初先辦理社區到點健檢，後來也和各主要醫院合作，整合基隆的醫療資源，深入社區服務，透過免費健檢活動，希望藉此及早發現慢性病、癌症的高危險族群。

衛生局說，近2年新冠疫情衝擊及傳播性，根據中央流行疫情指揮中心的公布，目前變異株BA.4與BA.5甚至在歐美也有BA.2的出現，突顯疫情仍屬多變階段；以BA.5的傳播性為例，又高於Omicron 1.5倍，有鑒於此，考量社區闔家歡篩檢過程中，多為近距離接觸，為避免傳染風險，決定取消今年度篩檢服務。

衛生局表示，民眾仍可就近至社區健保合約醫療院所，接受免費成人健康檢查。成人健康檢查包括問卷（疾病史、家族史、服藥史、健康行為、憂鬱檢測等）、一般理學檢查、身高、體重、 血壓、身體質量指數(BMI)、腰圍、尿液檢查、血液生化檢查等項目，只要年滿55歲以上原住民及65歲以上民眾每年可接受1次檢查，40歲至64歲民眾每3年可接受1次檢查。

衛生局 疫情 基隆

延伸閱讀

重現基隆銀座美名 走過75年 自立書店動工修復

海基會秘書長訪基隆 林右昌提區域發展重新定義基隆

2便衣警至桃園大樓查案 未表明身分遭疑辦案程序不合理

蔡政府補助基隆最多？黃希賢：本該給的公道 且遠遠不夠

相關新聞

基隆社區闔家歡健檢22年首喊停 今年因疫情取消

基隆市政府每年都會提供社區闔家歡健康篩檢服務，雖然新冠肺炎疫情趨緩，但衛生局考量仍有變異株出現，疫情仍屬多變階段，因篩檢...

台東連日高溫 「小黃薊馬」害蟲密度上升

台東連日高溫，農委會台東地區農業改良場發現田間害蟲「小黃薊馬」密度有上升趨勢，籲請農友加強巡視果園，注意薊馬發生現況，於...

重現基隆銀座美名 走過75年 自立書店動工修復

基隆自立書店走過75年的歷史，房屋漏水龜裂急需修繕，透過文化局的輔導提出「自立書店再生計畫」獲文化部補助，經3年現況測繪...

海基會秘書長訪基隆 林右昌提區域發展重新定義基隆

海基會秘書長詹志宏今天帶隊，偕同大陸台商到基隆參訪，在舊火車站「聯合事務所」由市長林右昌擔任導覽，介紹市政建設執行成果與...

「15年的約定」真人故事改編開鏡 黃鐙輝為中元祭拍片

社團法人基隆市黃姓宗親會與崇右影藝科技大學產學合拍的「15年的約定」微電影，昨在望海巷放水燈所在地開鏡，是一部真人改編的...

五結觀光所長代表會請假 清潔隊員代打挨批

歐志銘獲民進黨徵召參選五結鄉長，今天聚焦五結鄉觀光產業作為參選起手式，議員簡松樹、蔡金惠，以及議員參選人張明華等人到場力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。