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台東連日高溫 「小黃薊馬」害蟲密度上升

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東連日高溫，農委會台東地區農業改良場發現田間害蟲「小黃薊馬」密度有上升趨勢。圖／台東地區農業改良場提供
台東連日高溫，農委會台東地區農業改良場發現田間害蟲「小黃薊馬」密度有上升趨勢。圖／台東地區農業改良場提供

台東連日高溫，農委會台東地區農業改良場發現田間害蟲「小黃薊馬」密度有上升趨勢，籲請農友加強巡視果園，注意薊馬發生現況，於發生初期採行防治措施，以降低害蟲密度，減少損失。

台東地區農業改良場表示，鳳梨釋迦正值夏季修剪期，小黃薊馬的成蟲及幼蟲主要為害番荔枝新梢、花及幼果等幼嫩組織，鳳梨釋迦嫩梢被害時，外觀褐化，花器被害甚至捲曲變形，影響果實。

「小黃薊馬」農友常稱為「刺馬（台語）」，卵呈腎形、近白色細小。幼蟲體呈白色或淡黃色，成蟲雌蟲體呈黃色，雄蟲體較雌蟲小，有1根前翅後脈剛毛，因體形相當小不易察覺。

為維持果實品質，農改場建議農友防治方法，包括使用噴霧加溼，不利薊馬生存；灌溉時土表長時間積水，不利薊馬化蛹；加強果園樹體通風，有利於藥劑噴施；

另清除果園中闊葉雜草等其他寄主，可以減少孳生源；同時可選用化學藥劑防治，以化學藥劑防治時，應注意避免在上午11點至下午3點期間噴藥，以免高溫造成藥害。

鳳梨釋迦 台東

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