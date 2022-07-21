「15年的約定」真人故事改編開鏡 黃鐙輝為中元祭拍片
社團法人基隆市黃姓宗親會與崇右影藝科技大學產學合拍的「15年的約定」微電影，昨在望海巷放水燈所在地開鏡，是一部真人改編的中元祭傳承意涵為背景的故事，特別邀請藝人黃鐙輝以及演員黃建群等演藝人員一起拍攝，為鷄籠中元祭代言說故事。
鷄籠中元祭起源於1855年，是台灣歷史最悠久的民俗祭典之一，更是國家第一號無形文化資產，傳承至今即將邁入第168年，今年由社團法人基隆市黃姓宗親會輪值主普。
這部微電影是由黃姓宗親會理事長黃楓林真人的故事改編，故事是現任理事長黃楓林父親黃建智，30年前黃姓宗親會從聯姓獨立出來後，民國81年第一次主普，就與黃大銘兩人各捐100萬元，中元祭擔任主普的主任委員，與黃大銘擔任黃姓宗親會的理事長，黃丁風是爐主，3人一起扛起主普的重責，將2007丁亥年的科儀活動舉辦的有聲有色。
因此，在宗親們的支持下，相約15年後各宗親輪值值東之際，再次領銜為中元祭貢獻心力，而在準備即將迎接手爐前，黃建智卻因病逝世，在大陸經商工作的兒子的黃楓林，依父親的遺願，在黃丁風、黃大銘等宗親前輩們鼓勵下，將父親的責任承擔傳承下去，擔任今年主普黃姓宗親會的理事長，讓15個宗親會值東的黃姓可以順利輪值，15年的約定由此而生。
為讓更多的年輕世代知道中元祭歷史背景，這次黃姓宗親會與崇右影藝科技大學產學合作，請來學校業師星展文化傳媒協助拍攝，邀請藝人黃鐙輝代言，與知名演員黃建群等演藝人員演出。
代言並飾演現任理事長黃楓林的藝人黃鐙輝表示，很高興可以排除萬難特地與劇組請了一天假來拍攝這部微電影，有一種認祖歸宗的感覺，自己也是姓黃，可以回來為黃姓自己的宗親效勞很感激，也很感動，這個傳承意味濃厚的故事，很值得大家的支持。
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