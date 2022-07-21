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五結觀光所長代表會請假 清潔隊員代打挨批
歐志銘獲民進黨徵召參選五結鄉長，今天聚焦五結鄉觀光產業作為參選起手式，議員簡松樹、蔡金惠，以及議員參選人張明華等人到場力挺。
五結鄉民代表會主席廖啟賢抨擊，五結鄉公所楊姓觀光所長在開代表會期間請病假，卻由清潔隊員代理出席，質疑公所不尊重當地觀光產業。五結鄉長沈德茂以專心鄉政為由，對此不予回應。
廖啟賢指出，該所長身體欠安，5月開議期間請假3天，代表會予以准假，該所長請假首日仍來工作報告，其餘2天則由1名清潔隊編制內的隊員代理出席，質疑非常不尊重五結的觀光產業。
鄉長沈德茂以專心鄉政為由，對此不予回應。據了解，五結鄉公所觀光所編制為4位公務人員，包含所長、3位職員；然而職員離職異動，現有人力僅3名，分別是所長、借調清潔隊員，以及1名臨時人員。
據悉，該名隊員具有大眾傳播相關專業，去年12月從清潔隊借調至觀光所幫忙，對於所上業務都有了解。觀光所長於開議期間請病假，才會由該隊員代理出席。
歐志銘表示，他若能勝選鄉長，將強化五結鄉公所觀光所，且結合冬山河、中興文創園區、國立傳統藝術中心等景點，舉辦活動以吸引更多遊客到訪。
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