快訊

籃球／林書豪下一步轉戰台灣？傳P聯盟新北國王將有動作

戰車鑑定作業遭砲尾環壓傷 24歲士兵「4月才入伍」裝葉克膜搶救

縱谷缺海風熱爆 玉里二期稻作插秧期調節水源分配

中央社／ 花蓮縣21日電

今天熱爆了，花蓮氣象站指出，玉里測站測出攝氏40.7度，創下遷站以來最高溫紀錄，主因縱谷缺乏海風調節；玉里二期稻作正逢用水高峰插秧期，水利署協助調節。

氣象局今天持續發布高溫資訊，今天午後花蓮玉里已達攝氏40.7度、卓溪40.2度，而40.7度是今年入夏以來全台最高溫。

花蓮氣象站主任譚廉接受中央社記者訪問表示，玉里測站2008年遷址到玉里南端的樂合國小附近，今天40.7度創下遷站以來最高溫，打破前次2019年39.2度的紀錄；由於這波高壓持續，預測到下週一前仍是高溫情形。

譚廉指出，縱谷被中央山脈、海岸山脈阻隔，海風吹不進來無法調節，白天陸地上升氣流快，所以是萬里無雲的炎熱天氣。

玉里、卓溪主要作物為稻米，玉溪農會總幹事蔡宗翰告訴中央社記者，現在正是二期稻作插秧期，是用水高峰期，已有一段時間沒下雨了，農民開始擔心，要求農田水利署花蓮管理處留意，協助調節水源供給。

吉安鄉有較大面積種植蔬菜，已有菜農向民代哭訴「龍鬚菜、紅鳳菜都枯死了，損失慘重」；上午縣府、農田水利署花蓮管理處、台灣自來水公司、吉安鄉公所、農會等單位派員現勘。

由於天旱、灌溉水量不足，農民搶水灌溉，勘災後初步決議，農田水利署花蓮管理處立即水圳清淤，並採取有效水源分配管理；將拜訪東部發電廠，解決發電廠尾水水量不足，影響農田水源灌溉問題；有關農損部分，由吉安鄉公所初估損失報縣府處理。

花蓮 高溫 水利署

延伸閱讀

女子獨攀馬比衫山摔落深谷腰椎傷 花蓮消防空勤救下山

花蓮玉里40.7度、北市38.6度高溫 防曬、慎防熱傷害

男子獨赴黃金峽谷溯溪失聯 花蓮消防人員持續搜尋

花蓮玉里39.7度、北市社子38.6度高溫 慎防熱傷害

相關新聞

走過75年滄桑自立書店動工修復 再擦亮基隆銀座美名

基隆市走過75年歷史的自立書店，房屋漏水龜裂急需修繕，透過文化局的輔導提出「自立書店再生計畫」獲文化部補助一半經費。經過...

花蓮縣府新建柴油車檢測站 群山造型盼成全台最美

花蓮縣的柴油車約有1萬4千輛，排放的廢氣易造成空氣汙染，均依規定定期檢測，不過現有檢測站不但老舊，位置又在幹道旁讓車輛難...

南澳神秘沙灘沙灘車 不移走就送辦

宜蘭縣南澳神秘沙灘入夏後遊客非常多，沙灘車業者在這片國有土地做生意，出租車給遊客騎或攬客露營，沙灘車疾駛造成大量揚塵，引...

福蘭社繡旗、碧蓮寺不動明王 具古物價值

花蓮縣文化局委託專家學者，針對列冊追蹤的「花蓮福蘭社日據時期繡綵」及「豐田碧蓮寺木雕不動明王神像」調查文化資產價值，確認...

搭國光客運基隆、金山線抽iPhone13、乘車金及樂園門票

隨著疫情逐步緩和，國光客運1813基隆台北與1815金山台北等通勤路線，班次與運能逐漸回升。為回饋基隆地區通勤族，國光客...

基隆港景第1排貨櫃作業噪音惱人 物流公司：已優化未超標

基隆港東8碼頭附近的中正路北屋新城住戶，長期承受貨櫃作業噪音之苦，這兩年增加冷凍貨櫃，電力設備產生的低頻噪音更人難以忍受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。