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走過75年滄桑自立書店動工修復 再擦亮基隆銀座美名
基隆市走過75年歷史的自立書店，房屋漏水龜裂急需修繕，透過文化局的輔導提出「自立書店再生計畫」獲文化部補助一半經費。經過3年現況測繪、設計階段及細心花費時間，清點存放超過50年且數量龐大的物品，今天終於正式開工。
文化局長陳靜萍說，義二路與信二路的交叉路口，過去被稱為義重町有「基隆銀座」美名，自立書店修復計畫不僅極具指標，同時也期望為地方街區文化復甦帶來示範效應，鼓舞更多人參與投入。
陳靜萍表示，去年初以103歲高齡辭世的自立書局創辦人陳上惠，有鑒於二戰結束後台灣沒有繁體中文書，深覺文化斷層需有人接續，於是透過周君平先生與上海書店取得聯繫，獲得中文書來源，1947年開幕，成為台灣第一間繁體中文書店。
陳靜萍指出，跨越70多個年頭的自立書店，房屋漏水龜裂急需修繕，透過文化局的拜訪、輔導及說明，所提「自立書店再生計畫」於2019年獲得文化部補助總預算50%。但過程中與建築師溝通不良，終止委任契約，輾轉另與在地的郭慶全建築師簽約、尋找修繕廠商。
過程中，花費許多時間清點存放超過50年且數量龐大的物品，但也在清點過程發現前司法院長王寵惠為書店提字的老招牌，另外也發現以石磚砌成的1樓牆面。
陳靜萍說，修復計畫具有重大意義，讓並非文化資產的私有建物，也能透過公私部門相互合作協力，在屋主的細心照顧下，獲得妥善的保存與再生。城市博覽會期間打開的林開郡洋樓即為一例，未來自立書店的文化底蘊絕對深具潛力。
文化局補充，修復工期1年，修復完成後的書店會採以複合式經營，1樓歡迎有文化經營意願的人來聊一聊，「自立書店」會在2樓持續營業，持續陪伴基隆市民眾邁向下一個世紀。
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