花蓮縣府新建柴油車檢測站 群山造型盼成全台最美

花蓮縣的柴油車約有1萬4千輛，排放的廢氣易造成空氣汙染，均依規定定期檢測，不過現有檢測站不但老舊，位置又在幹道旁讓車輛難停靠，阻礙交通。花蓮縣環保局選定港區新建場站，可與一般車輛分流，朝綠建築方向施作，有望成為全台最美的檢測站，未來也規畫作為環境教育場所。

環保局今天舉行「柴油車底盤動力計排煙檢測站動土典禮」，縣長徐榛蔚、環保署空保處副處長胡明輝、環保局副局長饒慶龍、多位民代與附近居民參與。

徐榛蔚指出，北區的舊場站已運作近30年，十分老舊，且設立在縣道193幹道上，單線道讓大車停靠不易，現在挪移到花蓮港區段，讓貨車與一般車輛分流進到港區檢測，具有安全性；而新建檢測站節能、節電，又是綠建築，希望成為全台的指標之一。

饒慶龍說，這塊地是國產署撥用，總經費是3800萬元，環保署補助1100萬元，其餘用環保基金支應，新檢測站完成後有較大的空地，方便車輛停靠，預計明年3、4月完工。

負責的建築師林建堯指出，檢測站樓地板面積418平方公尺，佔地315平方公尺，有2層樓高，將設置雨水回收設備，可循環再利用，外觀採群山的造型，盼完工後能申請到綠建築標章。