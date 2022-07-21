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花蓮縣府新建柴油車檢測站 群山造型盼成全台最美

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮柴油車檢測站將朝綠建築方向施作，群山造型有望成為全台最美的檢測站。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮柴油車檢測站將朝綠建築方向施作，群山造型有望成為全台最美的檢測站。圖／花蓮縣環保局提供

花蓮縣的柴油車約有1萬4千輛，排放的廢氣易造成空氣汙染，均依規定定期檢測，不過現有檢測站不但老舊，位置又在幹道旁讓車輛難停靠，阻礙交通。花蓮縣環保局選定港區新建場站，可與一般車輛分流，朝綠建築方向施作，有望成為全台最美的檢測站，未來也規畫作為環境教育場所。

環保局今天舉行「柴油車底盤動力計排煙檢測站動土典禮」，縣長徐榛蔚、環保署空保處副處長胡明輝、環保局副局長饒慶龍、多位民代與附近居民參與。

徐榛蔚指出，北區的舊場站已運作近30年，十分老舊，且設立在縣道193幹道上，單線道讓大車停靠不易，現在挪移到花蓮港區段，讓貨車與一般車輛分流進到港區檢測，具有安全性；而新建檢測站節能、節電，又是綠建築，希望成為全台的指標之一。

饒慶龍說，這塊地是國產署撥用，總經費是3800萬元，環保署補助1100萬元，其餘用環保基金支應，新檢測站完成後有較大的空地，方便車輛停靠，預計明年3、4月完工。

負責的建築師林建堯指出，檢測站樓地板面積418平方公尺，佔地315平方公尺，有2層樓高，將設置雨水回收設備，可循環再利用，外觀採群山的造型，盼完工後能申請到綠建築標章。

代表環保署的胡明輝表示，柴油車是車輛主要的空氣汙染來源，在檢測站可了解車輛的情形，如需要維修或汰換，環保署都有相關補助，車輛通過檢測才會有好的空氣品質。

花蓮縣政府選定港區新建柴油車檢測站，今天舉行動土典禮。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府選定港區新建柴油車檢測站，今天舉行動土典禮。記者王思慧／攝影

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