3月間墜海幻象戰機 打撈作業展開
今年3月間空軍幻象2000戰機在台東知本外海失事沉入海底，空軍委託民間打撈公司今天開始進行打撈，因此處潮流不穩定，軍方期盼能順利打撈到戰機。
空軍委外廠商的打撈作業船，中午抵達知本海域，在岸邊就能看到打撈船停在海面上。
空軍司令部事務組長王自立接受中央社記者電話訪問表示，打撈船已經抵達台東外海，預計今天傍晚開始水下作業，等待將幻象戰機打撈上岸，做進一步相關後續調查。
飛官黃重凱駕駛單座幻象2000戰機於今年3月14日執行例行戰訓任務，於空域回報機械故障準備返場時墜海，黃重凱彈跳獲救。軍方當時接收到黑盒子發出訊號，並已標定完成，深度約在350公尺深處，今天民間打撈公司進行打撈。
當地漁民表示，知本沿海有沿岸流和黑潮，海流不穩定，且又在300公尺海底，打撈有一定困難。
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