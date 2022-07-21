少年海洋學校花蓮營隊來了 達人傳授大海奧祕

台灣四面環海，擁有豐富海洋資源，海洋環境教育議題是現在與未來重要課題。「2022少年海洋學校」營隊請來關注或與海洋相關達人，以專業又有趣的知識介紹海洋各種面貌。

海洋奧祕與深不可測，一直是詩人與文學家創作取材對象，詩人羅智成在詩集「地球之島」中，以人魚與鯨豚共舞的插圖意象，凸顯人類與海洋纏繞的文明與緣分。

羅智成這次變身為花蓮「海洋學校」校長，在新台灣人文教基金會舉辦的「2022少年海洋學校」營隊中，由羅智成和水下鯨豚攝影師金磊、海味料理達人高志偉、洄遊吧Fish Bar負責人黃紋綺等擔任講師，以各面向講述海洋環境。

主辦單位表示，營隊課程規劃包括海洋歷史及生態，鯨豚之美，以及地球另一端南極的巡航之旅，同時還有海洋廢棄物再利用、體驗類淨灘，以及食魚教育等。此外，設計DIY手動創意課程，由藝術家帶領學生，將被視為沒有價值的海洋廢棄物點石成金，再現新價值，最後還有花蓮知名餐廳海洋大餐饗宴。

「2022少年海洋學校」活動以花蓮市、七星潭為基地範圍，報名自即日起至7月底額滿為止。活動時間為8月13、14日，對象為國小3至6年級（含應屆畢業生），家長可另費同行。