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港景第1排 貨櫃作業噪音惱人 物流公司：已優化 未超標

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市中正路北屋新城住戶飽受基隆港東8碼頭貨櫃作業噪音之苦，要求業者縮短作業時間，且不要存放冷凍貨櫃。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中正路北屋新城住戶飽受基隆港東8碼頭貨櫃作業噪音之苦，要求業者縮短作業時間，且不要存放冷凍貨櫃。記者邱瑞杰／攝影

基隆港東8碼頭附近的中正路北屋新城住戶，長期承受貨櫃作業噪音之苦，這兩年增加冷凍貨櫃，電力設備產生的低頻噪音更人難以忍受。聯興物流公司表示，冷凍貨櫃優先放在東10、11碼頭，爆量才會移到東8碼頭，並會儘量壓低數量，縮短存放時間。

基隆港務分局去年委外測試東8冷凍櫃區低頻噪音，在滿載狀況下低頻均能音量符合法令規範。基隆市環保局表示，受低頻噪音所苦的人，可能會比一般人更注意噪音源，接獲住戶檢舉會派員稽查，若扣除背景音仍超標，會先要求業者改善，逾期未改善就開罰。

北屋新城住戶說，過去20多年飽受東8碼頭貨櫃作業噪音干擾生活之苦，近兩年增設冷凍貨櫃插座，存放冷凍貨櫃發出的低頻噪音，更令人苦不堪言。他們希望一般貨櫃不要全天候作業，最好是上午8點才開工，入夜後就停工，冷棟貨櫃也不要再放在東8碼頭，還給他們正常生活環境。

基隆港務分公司要求聯興在東8碼頭圍牆邊，堆疊4層貨櫃充當隔音牆，在存放冷凍貨櫃時，降低傳遞到港區外住戶的音量。聯興已完成「隔音牆」，但仍有住戶不滿噪音擾鄰。

聯興船席、船舶作業中心課長邱昱傑表示，冷凍貨櫃作業優先在附近無住戶的東10、11號碼頭作業，若無法容納才會調度使用東8碼頭的冷凍櫃位。東8碼頭最多可存放24只冷凍貨櫃，但會儘量減少數量，減低低頻音量。

邱昱傑說，東8碼頭一般貨櫃不會全天候作業，冷凍貨櫃約兩周安排存放一次，事先都會告知北屋新城住戶，並在2、3天後運離碼頭。東8碼頭作業機具會優先汰舊換新，降低噪音和空氣汙染。

基隆市中正路北屋新城住戶飽受基隆港東8碼頭貨櫃作業噪音之苦，藍圈處為冷凍貨櫃電力插座。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中正路北屋新城住戶飽受基隆港東8碼頭貨櫃作業噪音之苦，藍圈處為冷凍貨櫃電力插座。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中正路北屋新城住戶飽受基隆港東8碼頭貨櫃作業噪音之苦，要求業者縮短作業時間，且不要存放冷凍貨櫃。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中正路北屋新城住戶飽受基隆港東8碼頭貨櫃作業噪音之苦，要求業者縮短作業時間，且不要存放冷凍貨櫃。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中正路北屋新城住戶飽受基隆港東8碼頭貨櫃作業噪音之苦，紅圈處為冷凍貨櫃電力插座。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中正路北屋新城住戶飽受基隆港東8碼頭貨櫃作業噪音之苦，紅圈處為冷凍貨櫃電力插座。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中正路北屋新城住戶飽受基隆港東8碼頭貨櫃作業噪音之苦，要求業者縮短作業時間，且不要存放冷凍貨櫃。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中正路北屋新城住戶飽受基隆港東8碼頭貨櫃作業噪音之苦，要求業者縮短作業時間，且不要存放冷凍貨櫃。記者邱瑞杰／攝影

碼頭 噪音 基隆港

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