宜蘭表揚25位模範公務及績優人員 推薦李岳儒角逐全國

宜蘭縣政府今天表揚25位模範公務人員及績優人員，其中榮獲模範公務人員6人分別是水利資源處長李岳儒、工商旅遊處科長林坤緯、交通處科長李雅蘋、警察局刑事警察大隊警務員蔡祥閔、環保局科長簡良達、建設處副處長邱程瑋，每人獲頒獎座、3萬元獎金及公假5天。

另外，19名績優人員是水利資源處科長許敏雄、農業處科員鄭吟秋、勞工處科長黃秀靜、地政處科長葛若虹、秘書處科長邱承君、計畫處科長莊翔筑、主計處科長簡雪芬、人事處科員李曉筑、政風處科長賴小萍、警察局礁溪分局警員吳文瑜、消防局員山消防分隊隊員林耿立、衛生局醫事檢驗師林宜姿、財政稅務局股長陳柏源、文化局約聘人員黃愛惠、羅東地政事務所課員袁德齡、原住民事務所所長游淑芬、羅東鎮清潔隊隊長蔡昭洋、冬山鄉公所約僱人員賴志韋、大同鄉公所課長賴正蘭，每人獲頒獎狀及5千元禮券。

縣長林姿妙昨天雖然確診，但她今天以視訊方式致詞與大家分享榮耀，看起來精神還不錯。她表示，在嚴峻疫情中，因每位同仁勇於任事、兢兢業業在各工作領域努力付出，使縣民能夠安居樂業生活；更重要是，縣政推動除了主管引導帶領，更少不了任何一位用心的基層同仁，她也感謝同仁背後支持的家人，是成功不可或缺的後盾，獲獎與家人共享榮光。

6名模範公務人員中，水利資源處長李岳儒獲縣府推薦，進一步參加全國模範公務員、傑出人員貢獻獎選拔。李岳儒表示，水利資源處所負責的工作業務是「無聲」工程，但是水利基礎建設對於城市發展而言，是非常重要的。