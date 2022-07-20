海科館270度無敵海景築間火鍋 開到凌晨4點並做公益

位在國立海洋科學博物館潮境公園的「築間幸福鍋物」今天開幕，有270度無敵海景環繞，周遭有新開幕的海洋智能館、忘憂谷步道、飛天掃帚地景藝術等觀光資源豐富，還開到凌晨4點，吃完還可進行追日行程。

「築間幸福鍋物」今天開幕，占地百坪，有104個位子，為以前的海科館潮境中心的3樓，是海科館辦公室改裝而成，視野非常好。

身為基隆在地人的築間餐飲集團董事長林楷傑表示，潮境公園是基隆人假日都會去的後花園，加上周遭有最新開幕的海洋智能館、海科館、忘憂谷步道、飛天掃帚地景藝術、八斗子深奧鐵道自行車等觀光資源豐富。

築間餐飲集團表示，開幕首個周末，訂位已達8成，開幕期間推出送肉品活動，今天起至27日，凡於官方Facebook標記好友及留言分享貼文，即可獲贈「肉品（海鮮）9選1券」。