快訊

台北羽賽／戴資穎回來了！首輪只花22分鐘輕鬆奪勝

爭議連環爆！林智堅餐會辦在鄭文燦官邸 市府回應了

「最強護照」排行出爐！這國擁193地免簽蟬聯第一名 台灣排第34

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海科館270度無敵海景築間火鍋 開到凌晨4點並做公益

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海科館潮境公園270度無敵海景築間火鍋，開到凌晨4點吃完追日出。記者游明煌／攝影
海科館潮境公園270度無敵海景築間火鍋，開到凌晨4點吃完追日出。記者游明煌／攝影

位在國立海洋科學博物館潮境公園的「築間幸福鍋物」今天開幕，有270度無敵海景環繞，周遭有新開幕的海洋智能館、忘憂谷步道、飛天掃帚地景藝術等觀光資源豐富，還開到凌晨4點，吃完還可進行追日行程。

「築間幸福鍋物」今天開幕，占地百坪，有104個位子，為以前的海科館潮境中心的3樓，是海科館辦公室改裝而成，視野非常好。

身為基隆在地人的築間餐飲集團董事長林楷傑表示，潮境公園是基隆人假日都會去的後花園，加上周遭有最新開幕的海洋智能館、海科館、忘憂谷步道、飛天掃帚地景藝術、八斗子深奧鐵道自行車等觀光資源豐富。

築間餐飲集團表示，開幕首個周末，訂位已達8成，開幕期間推出送肉品活動，今天起至27日，凡於官方Facebook標記好友及留言分享貼文，即可獲贈「肉品（海鮮）9選1券」。

民眾吃火鍋，築間做公益，築間與伊甸基金會合作，今天起至9月30日，凡點「美國極上熟成修清牛腹鍋」，即提撥套餐售價1%給伊甸支持身心障礙者服務計畫。基隆地區為新豐店、南榮店、廟口店、潮境公園店都參加。潮境店提供14種靈魂湯底，31款肉品及海鮮套餐等，詳見官網。

海科館潮境公園270度無敵海景築間火鍋，開到凌晨4點吃完追日出。記者游明煌／攝影
海科館潮境公園270度無敵海景築間火鍋，開到凌晨4點吃完追日出。記者游明煌／攝影
海科館潮境公園270度無敵海景築間火鍋，開到凌晨4點吃完追日出。記者游明煌／攝影
海科館潮境公園270度無敵海景築間火鍋，開到凌晨4點吃完追日出。記者游明煌／攝影
海科館潮境公園270度無敵海景築間火鍋，開到凌晨4點吃完追日出。記者游明煌／攝影
海科館潮境公園270度無敵海景築間火鍋，開到凌晨4點吃完追日出。記者游明煌／攝影

基隆 海科館

延伸閱讀

黃希賢另闢蹊徑推出「基隆版1280月票」 不與雙北掛鈎

1280納基隆？邱臣遠：補貼數字拿出來 才有誠意

1280月票納基隆？陳薇仲：評估財務效益勿成選舉芭樂票

基隆主恩兒童之家扶助人數增不夠坐 獲贈交通車溫馨送

相關新聞

宜蘭表揚25位模範公務及績優人員 推薦李岳儒角逐全國

宜蘭縣政府今天表揚25位模範公務人員及績優人員，其中榮獲模範公務人員6人分別是水利資源處長李岳儒、工商旅遊處科長林坤緯、...

海科館270度無敵海景築間火鍋 開到凌晨4點並做公益

位在國立海洋科學博物館潮境公園的「築間幸福鍋物」今天開幕，有270度無敵海景環繞，周遭有新開幕的海洋智能館、忘憂谷步道、...

影／沙灘車佔用神秘沙灘國有地 國產署下令移走否則送辦

宜蘭縣南澳神秘沙灘入夏之後的遊客非常多，沙灘車業者在這片國有土地做生意，出租車給遊客騎或攬客露營，由於客人疾駛造成大量揚...

馬太鞍部落文物交由中研院逾60年 9月回娘家展出

花蓮光復鄉馬太鞍部落有500多件文物，在1960年代交由中研院民族學研究所學術調查，歷經逾60年後，有49件文物回娘家，...

1280納基隆？邱臣遠：補貼數字拿出來 才有誠意

針對台北捷運1280月票的問題，近日又引發討論，也有參選人提出看法，被傳可能參選基隆市長但尚未正式宣布的民眾黨不分區立委...

聯禾有線與宜蘭聯勸號召企業辦捐血 超多好禮帶回家

今年夏天缺血嚴重，聯禾有線電視與宜蘭聯合勸募號召企業共同舉辦捐血活動，時間訂7月22日上午9點到下午4點，民眾捐出一袋熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。