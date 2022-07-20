影／沙灘車佔用神秘沙灘國有地 國產署下令移走否則送辦

宜蘭縣南澳神秘沙灘入夏之後的遊客非常多，沙灘車業者在這片國有土地做生意，出租車給遊客騎或攬客露營，由於客人疾駛造成大量揚塵，引起其他遊客抱怨，加上遊客入海戲水拍照也危險，國產署邀集相關單位研商後「三箭齊發」，已在沙灘車上張貼公告要求移走，否則依竊佔罪送辦。

國產署宜蘭辦事處表示，針對停放在國有土地的沙灘車，他們在18日前往現場張貼公告，通知業者遷移沙灘車；國產署已經發文給縣政府主管機關，請稽查沙灘車營業使用是否符合規範；由於沙灘車無權使用國有土地，業者若不移車，國產署已經發文請蘇澳警分局依竊佔罪偵辦。

據了解，南澳神秘沙灘屬國有土地，針對沙灘車遊憩行為，宜蘭縣政府曾訂定「宜蘭縣政府所轄近海範圍沙灘車活動注意事項」，規定沙灘車業者必須有營利事業登記，而且若是在國有土地營業行駛，也必須經過土地主管機關同意。

多數沙灘車業者並都沒有申請主管機關同意就攬客做生意，進入暑假旺季，假日一天進出神秘沙灘的沙灘車幾乎近百輛車次。

當地人士表示，業者把沙灘車出租給客人騎乘，帶客人進出行駛神秘沙灘造成大量揚塵像「沙塵暴」，路都看不清，海邊散步的其他遊客抱怨整個沙灘好像是他們的；部分業者甚至在假日之前提早佔用神秘沙灘海蝕洞，要提供給自己的客人來露營；有些沙灘車遊客則是沒有穿救生衣踏入淺海，由業者幫忙拍美照，若是一個大浪打來很危險。