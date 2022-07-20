快訊

台北羽賽／戴資穎回來了！首輪只花22分鐘輕鬆奪勝

爭議連環爆！林智堅餐會辦在鄭文燦官邸 市府回應了

「最強護照」排行出爐！這國擁193地免簽蟬聯第一名 台灣排第34

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／沙灘車佔用神秘沙灘國有地 國產署下令移走否則送辦

聯合報／ 記者林佳彣戴永華／宜蘭即時報導
成排沙灘車緊鄰海岸邊行駛，若一個大浪打來，遊客會有危險。圖／讀者提供
成排沙灘車緊鄰海岸邊行駛，若一個大浪打來，遊客會有危險。圖／讀者提供

宜蘭縣南澳神秘沙灘入夏之後的遊客非常多，沙灘車業者在這片國有土地做生意，出租車給遊客騎或攬客露營，由於客人疾駛造成大量揚塵，引起其他遊客抱怨，加上遊客入海戲水拍照也危險，國產署邀集相關單位研商後「三箭齊發」，已在沙灘車上張貼公告要求移走，否則依竊佔罪送辦。

國產署宜蘭辦事處表示，針對停放在國有土地的沙灘車，他們在18日前往現場張貼公告，通知業者遷移沙灘車；國產署已經發文給縣政府主管機關，請稽查沙灘車營業使用是否符合規範；由於沙灘車無權使用國有土地，業者若不移車，國產署已經發文請蘇澳警分局依竊佔罪偵辦。

據了解，南澳神秘沙灘屬國有土地，針對沙灘車遊憩行為，宜蘭縣政府曾訂定「宜蘭縣政府所轄近海範圍沙灘車活動注意事項」，規定沙灘車業者必須有營利事業登記，而且若是在國有土地營業行駛，也必須經過土地主管機關同意。

多數沙灘車業者並都沒有申請主管機關同意就攬客做生意，進入暑假旺季，假日一天進出神秘沙灘的沙灘車幾乎近百輛車次。

當地人士表示，業者把沙灘車出租給客人騎乘，帶客人進出行駛神秘沙灘造成大量揚塵像「沙塵暴」，路都看不清，海邊散步的其他遊客抱怨整個沙灘好像是他們的；部分業者甚至在假日之前提早佔用神秘沙灘海蝕洞，要提供給自己的客人來露營；有些沙灘車遊客則是沒有穿救生衣踏入淺海，由業者幫忙拍美照，若是一個大浪打來很危險。

針對國產署下禁令，縣政府工旅處表示，屏東國家公園管理處已經禁止沙灘車進入管轄區域，如果國產署禁止或不同意沙灘車使用其所管轄的沙灘，縣府也會配合進行稽查。

國產署在違規佔用國有土地的沙灘車上張貼公告，要求儘速移走，否則依竊佔罪送警方偵辦。圖／國產署宜蘭辦事處提供
國產署在違規佔用國有土地的沙灘車上張貼公告，要求儘速移走，否則依竊佔罪送警方偵辦。圖／國產署宜蘭辦事處提供
神秘沙灘的海蝕洞陸續有岩石碎片掉落，遊客不要太靠近以免危險。圖／讀者提供
神秘沙灘的海蝕洞陸續有岩石碎片掉落，遊客不要太靠近以免危險。圖／讀者提供
國產署在違規佔用國有土地的沙灘車上張貼公告，要求儘速移走，否則依照竊佔罪送警方偵辦。圖／國產署宜蘭辦事處提供
國產署在違規佔用國有土地的沙灘車上張貼公告，要求儘速移走，否則依照竊佔罪送警方偵辦。圖／國產署宜蘭辦事處提供
沙灘車業者在宜蘭縣神秘沙灘違規營業，行駛中造成大量揚塵，連路都不清楚，國產署與縣政府要稽查取締。圖／讀者提供
沙灘車業者在宜蘭縣神秘沙灘違規營業，行駛中造成大量揚塵，連路都不清楚，國產署與縣政府要稽查取締。圖／讀者提供
遊客沒有穿著救生衣進入海灘戲水拍照，險象環生。圖／讀者提供
遊客沒有穿著救生衣進入海灘戲水拍照，險象環生。圖／讀者提供

沙灘 國產署 宜蘭

延伸閱讀

麗寶溢價率51%取地上權 陸保廠大案擬延至明年推出

「國民姐夫」具俊曄引爆旗津啤酒節 樂迷嗨翻天

月費最高2千 國產署苗辦互助教保服務中心釋出35人招生

十大軍用「地王」曝光 國防部決定全交還政府

相關新聞

疑身體不適 拖板車司機趴倒車內送醫不治

花蓮縣一間米廠49歲溫姓拖板車司機，今天凌晨載米送往台中，未料，公司發現溫未準時到達，報請警方及米廠協尋，透過車裝定位找...

宜蘭表揚25位模範公務及績優人員 推薦李岳儒角逐全國

宜蘭縣政府今天表揚25位模範公務人員及績優人員，其中榮獲模範公務人員6人分別是水利資源處長李岳儒、工商旅遊處科長林坤緯、...

海科館270度無敵海景築間火鍋 開到凌晨4點並做公益

位在國立海洋科學博物館潮境公園的「築間幸福鍋物」今天開幕，有270度無敵海景環繞，周遭有新開幕的海洋智能館、忘憂谷步道、...

影／沙灘車佔用神秘沙灘國有地 國產署下令移走否則送辦

宜蘭縣南澳神秘沙灘入夏之後的遊客非常多，沙灘車業者在這片國有土地做生意，出租車給遊客騎或攬客露營，由於客人疾駛造成大量揚...

馬太鞍部落文物交由中研院逾60年 9月回娘家展出

花蓮光復鄉馬太鞍部落有500多件文物，在1960年代交由中研院民族學研究所學術調查，歷經逾60年後，有49件文物回娘家，...

1280納基隆？邱臣遠：補貼數字拿出來 才有誠意

針對台北捷運1280月票的問題，近日又引發討論，也有參選人提出看法，被傳可能參選基隆市長但尚未正式宣布的民眾黨不分區立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。