馬太鞍部落文物交由中研院逾60年 9月回娘家展出

花蓮光復鄉馬太鞍部落有500多件文物，在1960年代交由中研院民族學研究所學術調查，歷經逾60年後，有49件文物回娘家，包括末代領袖大禮冠頭帽等，將於9月在消防局舊廳舍展出，讓部落族人更認識阿美族傳統文化。

中研院民族所多次到馬太鞍部落田野調查，訪問部落最後一代部落領袖兼祭司Sapalengaw（撒巴勒奧）家族，留下珍貴歷史紀錄。為讓更多人瞭解過去的文化，馬太鞍部落向中研院申請，選定48件文物及1件田野筆記手稿帶回部落展出。

馬太鞍部落今天舉行耆老會議，由中研院民族學研究所博物館與部落簽訂文物借展合約書，讓部落傳統文物返鄉，並於9月3日在光復消防分隊舊廳舍辦理「心繫Fata’an共作展」，預計展出6個月，文物包括撒巴勒奧家族的大禮冠頭帽、服飾及器具等文物。

中研院民族學研究所博物館館主任郭佩宜表示，除了請專業修復師修復文物，也諮詢部落意見，應該如何修復、哪裡需要加強等，透過族人給予指導，讓文物更接近當時的樣貌。

其中，最具代表性的馬太鞍部落領袖大禮冠頭帽，帽上有貝殼串、山豬獠牙及大冠鷲羽毛，郭佩宜分享，sapalengaw家族遺族拿了2支新的羽毛，希望能幫忙修復替換，看到修復過程完整，也非常滿意。

郭佩宜表示，其他展出文物由部落挑選，博物館盡力配合，尊重部落的詮釋權，盼透過文化傳承展示，讓部落有新的動力、契機。