1280納基隆？邱臣遠：補貼數字拿出來 才有誠意

針對台北捷運1280月票的問題，近日又引發討論，也有參選人提出看法，被傳可能參選基隆市長但尚未正式宣布的民眾黨不分區立委邱臣遠表示，這4年來，「1280納入基隆」持續討論過程，都看不見中央與基隆的實際作為，忽然一到選舉年卻又匆促提出。

邱臣遠今天說，對於基隆納入雙北1280月票，首先要先釐清是要納入「首都通」的政策，還是要將國道路線納入1280月票，納入雙北1280不能搭國道客運，如果要國道客運納入1280也將不需要納入雙北，因為國道是獨立系統跟雙北無關聯。

邱臣遠說，應用數字說話，從基隆刷卡搭火車到台北37元，若轉乘捷運25元(約8站內)，一日來回124元，每月通勤22天就要2728元。這對於通勤族當然是有誘因。若1280月票能納入基隆的客運及台鐵，將大幅減輕通勤族交通負擔，甚至能引導私人運具轉移至公共運輸，當然應該推動，他樂觀其成。

邱臣遠指出，然而回顧「1280月票」自2018年起於雙北實施，基隆市府當時就自稱「財政狀況不如雙北，比照有實質困難，將持續評估運具移轉及補貼成效」。沒想到一評估就是4年。

他說，事實上，若從每位市民人均分配預算數來看，基隆市財政狀況並不比新北市差，這4年來，「1280納入基隆」持續討論過程，都看不見中央與基隆的實際作為，忽然一到選舉年卻又匆促提出。

邱臣遠說，目前台北市每年補貼6億元、新北市則是4億元，未來納入基隆後，基隆市需負擔多少、有能力補貼多少？他呼籲中央政府與基隆市政府應該先把預計補貼數字拿出來，才有誠意。