吹南風晒音樂首下鄉 保庇天后王彩樺卑南開唱

台東週末音樂活動「吹南風晒音樂」邁入第4年，23日下午3時至6時首次移師卑南鄉太平文衡殿廟埕演出，由「保庇天后」王彩樺攜手「情歌王子」曾治豪現場嗨唱。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，吹南風晒音樂活動今年進入第4年，已經成為台東在地的音樂品牌，輕鬆優閒的活動氛圍逐漸變成全家大小會一起參與的活動之一。

縣府重視偏鄉民眾文化育樂需求，過去藝術展演活動大部分都在台東市區，今年將「2022吹南風晒音樂」、「憶曲來台東」、「風起原舞」等演唱會活動，安排帶到鄉鎮，讓民眾無須舟車勞頓也能一睹偶像風采。

台東縣政府文化處表示，「2022吹南風晒音樂」年度系列活動將於7月23日首次移師卑南鄉太平文衡殿廟埕，呼應近年縣府積極投入藝術下鄉，以藝術為介質，媒合藝人、藝術團隊進入縣內鄉鎮，讓樂齡長輩可就近於自家門口追星，受到鄉親熱烈歡迎。

當天活動除「保庇天后」王彩樺和「情歌王子」曾治豪2名大咖巨星蒞臨現場外，現場還有文創市集來擺攤，各式各樣台東特色選物；另外，為鼓勵大家踴躍參與，特別加碼只要到現場網美牆拍照打卡，即可獲得熱狗兌換券，限量100份，送完為止。