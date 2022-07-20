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聯禾有線與宜蘭聯勸號召企業辦捐血 超多好禮帶回家

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
聯禾有線電視公司與宜蘭聯勸基金會號召企業22日舉辦捐血活動，民眾捐血一袋，可以獲得2張愛心禮券等超多好禮。記者戴永華／攝影
聯禾有線電視公司與宜蘭聯勸基金會號召企業22日舉辦捐血活動，民眾捐血一袋，可以獲得2張愛心禮券等超多好禮。記者戴永華／攝影

今年夏天缺血嚴重，聯禾有線電視與宜蘭聯合勸募號召企業共同舉辦捐血活動，時間訂7月22日上午9點到下午4點，民眾捐出一袋熱血，可以帶回多項好禮，包括宜蘭聯勸愛心禮券2張及限量聯勸便利貼、寶貝菌益生菌1盒、村却國際溫泉酒店星空酒吧300元抵用券及口罩1盒，呼籲大家捐熱血做公益。

今天聯合宣傳記者會中，由聯禾有線電視公司總經理周鴻均、縣衛生局副局長徐秋君、宜蘭市公所主祕楊秀川、東村里長張鼎哲、宜蘭捐血中心主任戴靜宜、國際獅子會300F第五專區主席郝仁等人共同參與。

宜蘭捐血中心表示，宜蘭血液庫存量的需求是7天，目前只有6天，各種血型都很缺，在宜蘭地區每個月的用血量是3600袋，平均每日需求量是120袋，目前非常不夠，請大家7月22日（周五）一起捲袖來捐血。

聯禾有線電視公司總經理周鴻均說，深耕近30年的聯禾有線面對疫情及血荒問題，基於回饋地方，首次集結相關單位的善心及影響力辦捐血活動，並獲得宜蘭聯合勸募基金會、國際獅子會300F區、菌寶貝博物館、村却溫泉酒店、順煒企業、麥迪斯廣告公司、宏銘棚架舞台企業第一時間加入協辦及贊助，讓活動更有意義。

值得一提是，國際獅子會300F區抗糖協會響應捐血活動，當天由受過專業訓練的獅子會抗糖種子教官到場提供血糖自我檢測服務。

捐血地點在宜蘭市女中路一段179號聯禾有線電視停車場，愛心禮券可以購買的店家遍及各鄉鎮、225家商店，店家收到愛心禮券捐出部分金額愛心回饋。更多愛心商店資訊

聯禾有線電視公司與宜蘭聯勸基金會號召企業22日舉辦捐血活動，民眾捐血一袋，可以獲得2張愛心禮券等超多好禮。記者戴永華／攝影
聯禾有線電視公司與宜蘭聯勸基金會號召企業22日舉辦捐血活動，民眾捐血一袋，可以獲得2張愛心禮券等超多好禮。記者戴永華／攝影

宜蘭 捐血中心 獅子會

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