花蓮福蘭社繡旗、碧蓮寺不動明王具古物價值將啟動審議
花蓮縣文化局委託專家學者，針對列冊追蹤的「花蓮福蘭社日據時期繡綵」及「豐田碧蓮寺木雕不動明王神像」調查文化資產價值，確認具有一般古物的價值，後續將啟動文資審議程序，審議通過後將會公告指定為古物。
30多幅來自花蓮知名北管班「花蓮福蘭社」的繡旗，都是長年保存在延平王廟，由地方文史工者黃啟瑞搶救發現，延平王廟捐給花蓮市公所，3年前再轉贈給文化局，因部分遭蟲蛀毀損，經修復後，目前保存在文化局。壽豐鄉豐田碧蓮寺石雕藥師佛佛像與木雕不動明王像，則見證豐田三村漢民族信仰歷程。
文化局認為兩批文物極具文資潛力，委託逢甲大學教授李建緯的專業團隊進行調查研究，近日調查成果出爐，評估具有一般古物的價值。
李建緯表示，花蓮福蘭社這批文物依材質分為織品和木質兩種，共33案37件，是北管子弟班出陣或排場使用。
其中「貢底繡五獸方形綵」正面以含純金成分的的金蔥線凸繡五獸「麒麟、老虎、豹、獅、象」，麒麟背上繡有「台北市永樂町雲彩製造」字樣，為日據時期大正、昭和前期的特色，底布及背面繡字雖是戰後整修，整體可見日據時期工藝風格。
而豐田碧蓮寺木雕不動明王神像，經修復師莊竣傑檢測為松木，屬於整塊木頭雕刻而成的「一木造」形式，造型優美、體態碩大，反映日治時期日本庶民佛教的傳入，與福蘭社繡旗，都具有一般古物的價值。
至於碧蓮寺的石雕藥師佛，有舟狀背光、右手結施無畏印、左手持藥壺，與吉安慶修院的八十八石佛風格類似，建議後續再做專案研究。
文化局文化資產科長黃用斌表示，將依團隊成果報告，啟動文資審議程序，現勘後送審議會審議，審議通過後就可公告指定為古物。
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