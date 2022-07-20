基隆主恩兒童之家扶助人數增不夠坐 獲贈交通車溫馨送

基隆主恩兒童之家於2019年成立，近兩年扶助人數迅速增加至30人，載送需求遽增，但現有車輛不足，很多活動無法全員參與。張榮發慈善基金會拋磚引玉，贊助一輛全新8人座車輛，院童都相當高興。

基隆長榮桂冠酒店與張榮發慈善基金會昨在酒店舉辦「溫馨接送愛的旅程交通車捐贈儀式」，同時邀請院童到現場歡喜慶賀。主恩之家執行長徐華強分享歷程以及表達眾多善心人士一路協助的感恩之情。

徐華強說，主恩之家關懷貧苦無依、被疏忽遺棄的孩童及青少年，協助他們在生命發展的重要時刻給予即時扶持和協助，並設立安置奬助學金，以及生活輔導、職業訓練與婚姻指導等親職教育，希望讓孩子們健全成長，感受社會溫暖。

基隆長榮桂冠酒店經理朱倩燕表示，獻上棉薄之力，身為基隆在地飯店，希望社會各界也能以實際行動關懷兒少，為他們指引一盞明燈。

捐贈儀式現場由張榮發慈善基金會董事長吳景明將新車鑰匙交給徐華強，主恩孩子們也回送感謝卡片，張榮發慈善基金會與基隆長榮桂冠酒店拋磚引玉，希望有更多愛心人士關注並提供援助物資。