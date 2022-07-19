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台電四接填海造陸 民眾黨憂影響基隆港安全

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠。圖／民眾黨團提供
民眾黨立委邱臣遠。圖／民眾黨團提供

台電為推動基隆協和電廠轉型為燃氣電廠，計畫填海造陸興建第四接收站，民眾黨立委邱臣遠指出，因民眾反對破壞珊瑚礁生態，台電於是提出四接東移方案，卻反而引發基隆港安全及「塞港」疑慮，凸顯台電頭痛醫頭、腳痛醫腳，根本沒有完整配套規畫，如果因為興建接收站反而造成航運的風險，恐「因小失大」，甚至可能繼續削弱基隆港的職能。

邱臣遠指出，四十多年來協和電廠帶給基隆嚴重的空氣汙染與環境破壞，基隆市民已承擔太多，對於改為低汙染的燃氣發電，基隆人並不反對。但是對於填土造陸興建「第四天然氣接收站」，需要掩埋七點五萬株的珊瑚及破壞海洋生態，基隆人萬萬不能接受。

邱臣遠表示，台電為此又倉促地提出東移方案，卻反而引發基隆港塞港疑慮及造成營運安全隱憂，港務公司因此在環評會議要求台電應提供航行安全、營運期間海運交通影響、東移方案之操船模擬結果，並就各不同時間段進行延遲影響程度檢核，及提出完整配套。這顯示絕非台電傲慢的一句「只要管理得當」就可以輕鬆帶過的。

對於協和電廠轉型，四接是否一定要填海造陸？邱臣遠認為，台電對於四接議題，在規畫上應就產業、航運、觀光、生態全面考量。基隆港是基隆最重要的經濟命脈，如果因為興建接收站反而造成航運的風險，恐「因小失大」，甚至可能繼續削弱基隆港的職能，基隆市政府及港務公司必須好好把關，不要因此顧此失彼，讓本來已經因為台北港衝擊的基隆港，繼續被邊緣化，影響基隆的經濟發展。

基隆港 台電 邱臣遠

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