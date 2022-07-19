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澎湖惠民醫院重建經費尚缺2億 捐千元響應聽音樂會

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
澎湖惠民醫院動工興建新院區所需經費5.5億元、尚缺2億元，院長張明哲（左2）邀請各界關心離島醫療困境，凡捐贈1000元即可獲8月6日重建公益音樂會的門票1張。圖／羅東聖母醫院提供
澎湖惠民醫院動工興建新院區所需經費5.5億元、尚缺2億元，院長張明哲（左2）邀請各界關心離島醫療困境，凡捐贈1000元即可獲8月6日重建公益音樂會的門票1張。圖／羅東聖母醫院提供

天主教靈醫會來台70年，秉持「哪裡有需要就往哪裡去」，在宜蘭有羅東聖母醫院，也前進離島澎湖惠民醫院服務。為提升澎湖的長照醫療量能，靈醫會預計今年動工興建新院區，需經費5.5億元，目前尚缺2億元。院方將於8月6日在宜蘭演藝廳舉辦重建公益音樂會，邀請各界為菊島醫療困境出錢出力。

惠民醫院在地守護鄉親超過一甲子，乘載全澎湖最大的長照量能，目前照料縣內三分之一日照、護理之家的長輩。院方評估島上未來照顧需求，決定打造一座服務近160位長輩、居家長照每年達2400人次的長照家園。

不過，惠民醫院6層樓建築年久老舊，院方為求安全及妥善安置現今照料的近90位長者，決定在湖西鄉許家村異地興建，新院區2棟大樓兼顧醫療、長照功能，集結長照、門診、住院、透析、復健及居家護理等服務，一棟為5層樓的醫療院區、另一棟是4層樓的長照專區，總樓地板面積為3583坪。

適逢天主教靈醫會70周年慶，澎湖惠民醫院新院區計畫去年12月舉辦動土儀式，今年動工，然而建材、運費、工程人員須由本島跨海運輸、支援，所需經費遠高於本島，目前粗估5.5億元，尚有約2億元缺口。

院方為籌措經費，攜手來自屏東的希望兒童合唱團、宜蘭交響樂團附設弦樂團，將於8月6日在宜蘭演藝廳舉辦「一起去澎湖，那裡需要我們」澎湖惠民醫院重建公益音樂會，共有630個座位，邀請各界一同關心澎湖醫療困境。民眾凡捐贈「澎湖惠民醫院重建計畫」1000元，即贈1張音樂會門票，目前已銷售三分之一。

宜蘭縣澎湖同鄉會協辦該場重建音樂會，理事長董麗玉表示，在家鄉澎湖有澎湖惠民醫院照顧，來宜蘭有羅東聖母醫院照護，是一份很深的緣，感謝秀春基金會、宜蘭三鐵協會等各方響應支持。

澎湖惠民醫院新院區預計3年完工，今年80歲的神父呂若瑟希望能早日見到全新的澎湖惠民醫院。詳情可聯繫天主教靈醫會羅東聖母醫院募款中心（03-9556631）。

天主教靈醫會來台70年，澎湖惠民醫院去年12月舉辦重建動土儀式揭開周年慶序幕。圖／取自臉書「澎湖惠民醫院-風沙中的愛」
天主教靈醫會來台70年，澎湖惠民醫院去年12月舉辦重建動土儀式揭開周年慶序幕。圖／取自臉書「澎湖惠民醫院-風沙中的愛」

澎湖 長照 宜蘭

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