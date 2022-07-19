球子山燈塔人氣上升 里長建議移拒馬、建公廁

基隆市中山區球子山燈塔假日遊客多，當地和平里長張和妹今天說，球子山燈塔出入口目前有放置拒馬，景觀不佳並有安全疑慮。基隆市長林右昌指示都市發展處，協調軍方加快土地撥用作業，以利整體規畫，提升旅遊品質。

林右昌今天出席中山區訪視基層座談會，聆聽里長們反映里內事務及各項疑難雜症。座談會一開場，林首先感謝里長協助防疫工作和疫苗接種作業。基隆疫情趨緩，但暑假出遊民眾增加，請里長持續宣傳有疫苗就先打，形成防護力。

張和妹說，球子山燈塔假日遊客多，現在放置在步道出入口的拒馬，影響安全，有礙觀瞻，希望市府重新設計入口意象，並規畫興建停車位與廁所。

都發處表示，球子山燈塔周邊土地，已納入市府白米甕地區規劃案範圍，但當地原為營區，仍在辦理土地撥用程序中。

林右昌要求都發處確認撥用程序何時能完成，因為市府在撥用前無法管理。現在已有民眾進出，應縮短「空窗期」，並請中山區公所在未撥用前，注意路口進出安全問題，正式撥用後再擴大環境清理範圍。