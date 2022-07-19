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影／賞熱氣球後突倒地抽搐 員警臨危不亂協助急救
來自新北市吳男昨傍晚，與家人在台東縣鹿野高台看熱氣球後，突然倒地抽搐，家屬大聲呼救，執行交通勤務的鹿野分駐所員警吳文彥，以無線電連絡救援，並撥打119請求線上緊急教學，男子緊急處理後無大礙，讓家屬感激不已。
48歲吳姓男子昨傍晚在鹿野高台欣賞熱氣球後，返回停車場準備搭車時，不明原因突然倒地，就倒在停車場上不斷抽搐，家屬嚇壞了、不知如何處理，在現場大聲呼救「有沒有人懂急救？快來幫忙！」
「有人倒在地上抽搐，請幫幫忙！」員警吳文彥接獲民眾通報，立即趕往現場並以無線電回報，請主辦單位派救護人員到現場，撥打119 請求支援，並依照過往所接受的急救訓練，先詢問患者現況，再檢查嘴裡是否有東西噎住，發現患者有意識，立即提醒患者將嘴裡東西吐出來。
「為民服務是本份！亅吳文彥謙虛表示，當時正在執勤，只是做好警察為民服務工作，還好處置得宜，患者狀況趨緩，經救護車送至關山慈濟醫院急診後無大礙，民眾能夠平安無事比較重要，他真的很開心。
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