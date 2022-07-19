宜蘭市資收場增設第一座分類輸送帶機 提升安全效率

宜蘭市公所今天啟用全縣第一座分類輸送帶機，工作人員輕鬆簡便就能提高回收分類效率，不必再把所有回收物倒出逐一撿拾分類，也減少受傷危險。

宜蘭市是全縣文教及政經中心，每天產生龐大垃圾，其中資源垃圾經過回收後每月200公噸以上，送進枕山村的資源回收場分類和貯存，市公所爭取經費協助回收貯存場優化。

市公所收取的垃圾中，約54%屬於資源回收物，市公所向環保署爭取經費補助，加上自籌配合款共379萬餘元，推動枕山資源回收貯存場優化工程，改善場區空間及設備，今天由環保署與市公所共同啟用。

市公所表示，輸送帶分為上下兩層，收集回來的回收物倒入進料口後，會送到上層輸送帶，經過材質分類，分別撿出寶特瓶、雜塑膠、鐵鋁容器及薄塑膠等各類材質，最後廢料送到輸送帶末端收集載走；當下方的儲存槽裝滿時，上層輸送帶停止運作，儲存槽閘門打開，將分類好的回收物由下層輸送帶送到末端，交給山貓車搬至貯存區存放。

原本場區的分類作業是把所有回收物倒在地上，隊員一個個撿拾分類，既耗時又勞累，還常不慎被割到或摔倒、拉傷，輸送帶啟用後，作業人員可以用安全、簡便方式，迅速完成工作。江聰淵表示，枕山分類貯存場優化，不但保障工作環境的勞動安全，而且每年將提高資源回收率達到56%，約增加50公噸以上，分類上也更細膩、降低處理成本。