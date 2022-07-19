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被譽為「基隆籃球之父」 王炳基獲頒教育奉獻獎
基隆市正濱國中體育組長退休的王炳基，在學校任職32年，退休後受聘教育處體育班評審委員，一生致力體育教育，提拔潛力球員，培育籃壇新秀，今年獲頒教育部「教育奉獻獎」。
基隆市教育處今天表示，正濱國中籃球隊成立於民國58年，歷史超過半世紀，現在是基隆市籃球及田徑重點發展學校。王炳基接任教練後，帶入專業的籃球訓練觀念，提拔潛力球員。
正濱國中籃球隊民國68年獲全省中學籃球賽冠軍，近年在全國賽屢創佳績，培養出多名國手，王炳基被譽為基隆籃球之父。
王炳基培育出的籃壇好手，包括早期的李金花、前台啤教練傅明仁和國手張志豪、李啟億和李德威，世青國手鄭鐵，世大運國手吳洋暉和李緯綸，亞青國手楊正倫、李明暉、羅家龍、林明毅、王子銘、楊瑜潔和蘇芷葳，以及亞洲第一小前鋒林志傑與中華隊國手張詩婕等人。
基隆市前年度成立基層運動選手訓練站，籌辦籃球區域性對抗賽暨市長盃國小籃球賽。教育處說，王炳基協助提升訓練站籃球選手團隊競技能力，並透過籃球運動訓練課程，建構選手個人及社會責任，重視團隊合作，增強生活自理能力。
教育處表示，王炳基藉由團隊活動，達成籃球運動參與者個人經驗分享及價值觀交流，完成推展區域體育交流及推廣使命，退而不休精神正是教育奉獻最佳代表，獲頒教育奉獻獎實至名歸。
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