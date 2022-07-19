周末舉行花蓮聯合豐年節 警針對周遭3路段疏導交通

每年夏天花蓮縣政府舉辦的原住民族聯合豐年節，總是吸引大批人潮，今年將於7月22日至24日在縣立體育場旁德興大草坪熱鬧展開。因應活動帶來的人潮及車潮，花蓮警分局針對會場周遭3路段疏導交通，請參加民眾依照指示停放車輛，不要違規或並排停車，否則開罰。

花蓮警分局表示，在7月22日至24日每天下午4點起，於體育場旁邊的達固湖灣大道、濟慈路、中央路等處，皆會加派警力到場維持交通秩序。根據往年經驗，聯合豐年節將吸引大量觀光客參與，為避免人潮及車潮湧向會場造成周邊壅塞，警方特別針對會場周遭規畫交通疏導勤務，協助車輛順利進出及停車秩序，方便民眾至會場共襄盛舉。

因應「2022花蓮縣原住民族聯合豐年節」，花蓮警分局為了延伸服務據點與範圍，配合活動在會場內設置機動派出所服務台，協助民眾排解困難，過去活動期間受理最多的案件分別是小孩走失、民眾遺失手機、手提包等，警方呼籲參與豐年節的民眾，活動期間人潮擁擠，請看顧好小孩、注意隨身財物及自身的安全。