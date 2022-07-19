五結鄉「利澤簡免廢商店」開張 二手物交流重獲新生

不少人家裡常有留著用不到、丟棄又可惜的物品。宜蘭縣五結鄉公所今年攜手在地青年成立的延長線工作室，在利澤老街老屋開張「利澤簡免廢商店」，每周一、二早上9點至11點提供民眾一個二手物交流平台，藉此傳遞「分享代替購買」的理念，讓物品找到新主人。

利澤簡免廢商店是一個提倡讓有用資源持續流通的空間，民眾能將家中有用之物如烤箱、電風扇、書籍等帶來，即使雙手空空沒得交換，也可以找到自己需要的東西，只要好好珍惜使用就是最好的回饋，希望大家能以更少資源、過更好生活。

延長線工作室負責人、宜蘭免廢市集發起人黃兵善表示，2018年起在五十二甲濕地的民宿發起免費商店，然而物品持續只進不出，「留下東西通常比帶走的還多」，加上人潮來訪不多，去年結束經營。

五結鄉公所認同延長線工作室的理念，雙方今年7月攜手在利澤老街老屋設立據點，透過「利澤簡免廢商店」分享愛物惜物的觀念，不只五結鄉民可參與，也希望擴及至其他鄉鎮市。

鄉長沈德茂表示，這裡不是「以物換物」，有需要都能來拿取，不只可節省資源，也能減少金錢支出，做更多有效運用。即日起至8月31日前，民眾來現場交流二手物，還有好康抽獎活動。

黃兵善指出，民眾每次只能放1件物品，也只能拿走1件，就是希望讓大家思考自己是不是真的需要。利澤簡免廢商店目前一周開放2天，未來若有更多志工加入行列，將會增加其他時段，讓更多人一同參與資源再利用的理念。