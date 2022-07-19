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台東縣議會劉秋美宣誓遞補成新科議員：要加倍選民服務

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣議會議長吳秀華（左一），台東地院院長王漢章（右起）、台東縣長饒慶鈴，宣誓典禮後祝賀劉秋美遞補成為新科議員。記者卜敏正／攝影
台東縣議會議長吳秀華（左一），台東地院院長王漢章（右起）、台東縣長饒慶鈴，宣誓典禮後祝賀劉秋美遞補成為新科議員。記者卜敏正／攝影

台東縣前議員林威志因詐領助理費被依貪汙罪判刑，林上月放棄上訴被解職，依法由劉秋美遞補，縣議會今天辦宣誓典禮，劉秋美在眾人祝福下完成宣誓就職，強調會加倍努力選民服務，也為參選下屆議員選舉打拚。

台東縣議會今天辦理19屆議員遞補宣誓典禮，由議長吳秀華主持，台東地院院長王漢章監誓，台東縣長饒慶鈴帶領一級主管到場觀禮，劉秋美宣誓後接受眾人祝賀，也邀請夫婿、前議員陳顯興一起接受祝福。

劉秋美說，這次很幸運能夠遞補上議員，這屆議員剩下任期雖然只有約5個月，但對於選民服務絕對會加倍、加速處理，過去長期擔任丈夫議員助理，對於選民服務、議政諮詢都不陌生，而且身邊有「老公」陳顯興幫忙，相信任何服務都可事半功倍。

前議員林威志因詐領58萬餘元助理費，前年被台東地檢署依貪汙罪起訴，因犯後態度良好，台東地院判刑2年、緩刑4年，宣告褫奪公權2年。林威志放棄上訴後，檢方也未上訴，台東縣選委會依法將林威志解職，由本屆落選最高票劉秋美遞補。

2018年台東縣議員選舉，台東第1選區應選10名縣議員，第10名當選人林參天票數2361票，最高票落選者劉秋美2138票，符合遞補條件、今天依法遞補議員。

台東縣議會今天辦理19屆議員遞補宣誓典禮，劉秋美高舉右手宣誓。記者卜敏正／攝影
台東縣議會今天辦理19屆議員遞補宣誓典禮，劉秋美高舉右手宣誓。記者卜敏正／攝影
劉秋美（左）宣誓後接受眾人祝賀，也邀請夫婿、前議員陳顯興一起接受祝福。記者卜敏正／攝影
劉秋美（左）宣誓後接受眾人祝賀，也邀請夫婿、前議員陳顯興一起接受祝福。記者卜敏正／攝影

台東縣長 貪汙

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