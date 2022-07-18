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搭乘幾米巴士參訪蔣渭水宜蘭行跡 免費4場次受理報名
宜蘭市公所訂於7月23日及24日規畫4場次「蔣渭水宜蘭行跡導覽活動」，搭乘幾米巴士，走訪民主運動鬥士蔣渭水曾住過或去過的重要場域軌跡，也印製蔣渭水行跡導覽圖，選出18處與蔣渭水先生密切相關地點，帶著地圖探索宜蘭舊城的社會運動百年風華。
宜蘭市公所在今年新落成的宜蘭市李科永紀念圖書館，策畫「當讀報聲響起-蔣渭水紀念特展」，盼能夠過常設展覽空間，推動大眾對這位文化民主先驅的認知。
此外，市公所規畫走讀蔣渭水宜蘭行跡，邀請地方文史專家解說導覽，將行經宜蘭市重要的文化資產，包含全國第一座縣定古蹟的碧霞宮、擁有悠久歷史的古蹟昭應宮、宜蘭城隍廟等；走訪蔣渭水故居「雲仙老屋」，曾與蔣渭水共事的陳金波醫師「太平醫院」舊址等，感受歲月走過的痕跡。
至於，歷經百年時光的「廣生藥房」、「振地餅舖」兩間傳統老店，也是此次走讀的地點，藥籤、與傳統甜點美食，將讓人留下深刻印象。
4場次活動時間7月23日上午10點至12點，下午2點至4點。24日上午10點至12點，下午2點至4點，宜蘭市李科永紀念圖書館集合。
明天下午1點起開放報名至21日下午5時，繳交保證金200元，將於活動當日全額退還，每場次報名上限15人，額滿為止。導覽活動也加入「集章尋寶」趣味互動，暑假期間提供親子共學，還能夠在參與活動後獲得紀念品。報名連結: https://forms.gle/1EyAsDu9v7rqinKR6。
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